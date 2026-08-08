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Neverness to Everness Version 1.3 erscheint am 19. August

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Neverness to Everness Update 1.3 bringt am 19. August das neue Gebiet Duskmoor, zwei frische Charaktere und bunte Sommer-Events. Alle Details!

Neverness To Everness

Hotta Studio schickt das übernatürliche Open-World-RPG am 19. August in die nächste Runde. Version 1.3 hört auf den Namen „Rising from the Moonlight Fog“ und bringt mit Duskmoor ein komplett neues Gebiet.

Nebel, Strand und fette Beute

Duskmoor bildet die Kulisse für die neue Episode „Fogden Game“. Passt optisch perfekt zur düsteren Atmosphäre der Stadt. Wer genug vom Nebel hat, springt direkt an den Strand. Beachvolleyball, Surf-Rennen und das Bergen von Schiffswracks stehen auf dem Plan. Passt nicht ganz zusammen? Funktioniert trotzdem.

Zusätzlich ziehen mit Zankou und Linko zwei neue Charaktere in den Banner-Katalog ein. Dazu gibt es einen Schwung neuer Outfits, frische Fahrzeuge und das Grundstück Stillmeadow House.

Richtig gut: Die Entwickler schrauben an nervigen Mechaniken. Zufällige Outfit-Wechsel beim Zonenwechsel bringen Leben in die Bude. Das Interface lässt sich für Screenshots endlich per Knopfdruck komplett ausblenden. Passt.

Die Highlights auf einen Blick

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  • Neue Region Duskmoor inklusive der Hauptquest „Fogden Game“
  • Neue Charaktere Zankou und Linko mit eigenen Banner-Phasen und Outfits
  • Sommer-Events wie Beachvolleyball (Volley Star) und Surf-Rennen (Surf Breaker)
  • Neue Immobilie Stillmeadow House, Fahrzeuge (Tide, Sirocco, Yesteryear) und Minispiele
  • QoL-Updates: UI auf Knopfdruck ausblendbar, automatische Outfit-Wechsel und doppelter Ausdauer-Verbrauch

Hotta Studio packt extrem viel Inhalt in dieses Update. Die Mischung aus düsterer Nebel-Story und bunten Strand-Minispielen ist gewagt, bedient aber genau das, was die Community sehen will. Wenn die neuen Aktivitäten spielerisch überzeugen und nicht in reines Abarbeiten abdriften, wird der August richtig stark.

Reicht euch die Kombination aus neuer Region und Sommer-Minispielen, um euch am 19. August wieder nach Hethereau zu locken?

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