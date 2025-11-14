Neverwinter: Red Harvest II – The Soul Collector startet in Kürze

Arc Games und Cryptic Studios schicken die Spieler von Neverwinter am 25. November wieder in die dunklen Tiefen von Thay. Mit der neuen Erweiterung Red Harvest II – The Soul Collector erwarten Fans nicht nur frische Abenteuer, sondern auch handfeste Gameplay-Verbesserungen und strategische Herausforderungen.

Ein tieferer Blick in Szass Tams Reich

Die Handlung knüpft direkt an die Ereignisse aus der ersten Red-Harvest-Erweiterung an. Trotz der Heldentaten der Spieler hat Szass Tam die Kontrolle über Tyraturos behalten und greift die Widerstandskämpfer an. Gemeinsam mit Xuna müssen Abenteurer die fliehenden Gefangenen retten und den Erz-Lich stoppen, bevor sein Ritual zur Gottwerdung vollendet ist.

Spieler erkunden die Überreste des gefürchteten Unheilsgewölbes: alte Labore, Höhlen und verlassene Gewölbe, in denen die Roten Magier weiterhin grausame Experimente durchführen. Wer sich wagt, begegnet nicht nur besonderen Feinden, sondern auch „Aufstieg des Nekrotitans“ – einem massiven untoten Koloss, der aus dem Fleisch zerstörter Kreaturen geformt wurde. Diese Begegnung dürfte selbst erfahrene Spieler auf die Probe stellen.

Neue Prüfung: Seelenernte

Seelenernte ist die zentrale Herausforderung von Red Harvest II. Abenteurer betreten ein außerweltliches Traumgewölbe mit drei einzigartigen Biomen, das Szass Tams zukünftige Herrschaft über Faerûn widerspiegelt.

Die Prüfung erfordert Teamwork, präzise Koordination und Ausdauer. Drei Schwierigkeitsgrade – Normal, Adept und Meister – bieten sowohl Gelegenheitsspieler als auch Veteran die passende Herausforderung. Besonders im Meister-Modus ist mechanisches Verständnis wichtiger als reine Charakterstärke.

Mehr Komfort, neue Inhalte, In-Game-Events

Neben den Abenteuern selbst bringt Red Harvest II – The Soul Collector zahlreiche Verbesserungen. Artefaktwaffen können nun geschmiedet werden, es gibt neue Kampfverzauberungen und umfangreiche Rüstungssets. Zusätzlich kehren beliebte In-Game-Events wie Winterfest, Mondneujahr oder Ernter der Albträume zurück. Für Sammler und strategische Spieler gibt es neue Battlepasses und Pakete, darunter der „Körper & Seelen“-Battlepass und das Kampagnenabschluss-Paket „Rückkehr nach Mount Hotenow“.

Für Spieler bedeutet das: Mehr Freiheiten beim Experimentieren mit Builds, höhere Belohnungen für Teamplay und eine vertiefte Story, die direkt an frühere Ereignisse anknüpft. Wer Szass Tam ernsthaft stoppen will, muss diesmal strategischer vorgehen und die neuen Inhalte gezielt nutzen.

Neverwinter: Red Harvest II – The Soul Collector startet am 25. November auf PC, PlayStation und Xbox. Für Fans der Reihe ist es ein klarer Schritt in Richtung komplexerer Prüfungen und vertiefter Story-Erlebnisse.