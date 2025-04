Neverwinter: Red Harvest – Neue Erweiterung lädt Abenteurer auf eine epische Reise nach Thay

Arc Games hat angekündigt, dass die 31. Erweiterung für das gefeierte Dungeons & Dragons-MMORPG Neverwinter am 6. Mai auf PC, PlayStation und Xbox erscheint. Red Harvest nimmt die Abenteurer mit auf eine spannende Reise ins mystische Land Thay, wo sie gegen die mächtigen Roten Magier und den finsteren Lich Szass Tam kämpfen müssen, um ein drohendes Übel zu stoppen, das Faerûn ins Chaos stürzen könnte.

Ein Blick auf die neue Abenteuerzone: Tyraturos, Turmviertel

In dieser Erweiterung erwartet die Spieler die neue, aufregende Abenteuerzone „Tyraturos, Turmviertel“. Diese Map ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch durch ihre vertikale Struktur besonders herausfordernd. Inspiriert vom Dungeons & Dragons-Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, entführt sie die Abenteurer in drei weitläufige Stadtteile Thays, die durch ihre hohe Architektur und dichte Struktur die Vertikalität als zentrales Designelement nutzen. In dieser gefährlichen Region müssen sich die Spieler durch diverse Herausforderungen kämpfen, die sie bis zum mächtigen Turm im Norden führen – einem Ort, an dem Macht und Gefahr untrennbar miteinander verbunden sind.

Aber das ist noch nicht alles, denn in Red Harvest können die Spieler auch in die epische „Prüfung der Göttlichkeit“ eintauchen. Diese zurückkehrende Prüfung bietet Mechanik-geladene Bosskämpfe, wie sie nur Neverwinter zu bieten hat. Spieler können ihre Fähigkeiten in drei Schwierigkeitsgraden testen – Normal, Adept und Meister – wobei der höchste Schwierigkeitsgrad, Meister, besonders erfahrene Abenteurer herausfordert. Hier steht nicht nur der Charakterwert, sondern das Beherrschen der Mechaniken im Vordergrund, um zu überleben und die Prüfung erfolgreich abzuschließen.

Vielseitige In-Game-Events und neue Inhalte

Die Erweiterung bietet auch eine Vielzahl von In-Game-Ereignissen, die die Spieler regelmäßig zurück ins Spiel holen dürften. Mit Events wie dem Jubiläum des Beschützers und dem Sommerfest können sich Spieler auf besondere Belohnungen und Herausforderungen freuen. Auch die Rückkehr der „Prüfung der Götter“ und der „Preisung Lliiras“ wird für Abwechslung sorgen und die Spieler weiter in die Welt von Neverwinter eintauchen lassen.

Für diejenigen, die das Spiel nicht nur für die Abenteuer, sondern auch für die kosmetischen Items lieben, hat Neverwinter auch neue Inhalte im Angebot. Der neue Battlepass „Todesrituale“ umfasst drei Phasen und bietet zahlreiche Belohnungen, darunter den neuen Gefährten Rath Modar. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Paketen und Bündeln, darunter das „Paket des thayanischen Widerstands“, das Spielern hilft, sich optimal auf die Herausforderungen von Thay vorzubereiten.

Mit Neverwinter: Red Harvest erwartet die Spieler nicht nur ein weiteres episches Abenteuer, sondern auch eine Vielzahl neuer Inhalte und Herausforderungen, die das ohnehin schon beeindruckende Spiel auf ein neues Level heben. Ob als Einzelspieler oder in Gruppen – das neueste Update verspricht spannende Stunden im legendären MMORPG!