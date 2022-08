New Tales from the Borderlands – Offizieller Announce-Trailer

New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für alle aktuellen Konsolen und PC.

Dazu muss man sich einer planetaren Invasion, bösartigen Tresormonstern und einem kaltherzigen Kapitalisten stellen. Auf eurem Weg an die Spitze trifft man auf eine bunt zusammengewürfelte Truppe voller Außenseiter, Attentäter-Bots und sprechender Waffen. Ganz genau so wie man Borderlands kennt.

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live wurde auch „New Tales from the Borderlands“ mit einem entsprechenden Trailer angekündigt.

