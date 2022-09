Gearbox zeigt das erste offizielle Gameplay zu New Tales from the Borderlands, das bereits diesen Oktober erscheint. Außerdem stellt man die Charaktere näher vor.

In diesem umfassendes Gameplay trifft man auf die Stars des Spiels – Anu, Octavio und Fran. Diese drei liebenswerten Verlierer reisen im aktuellen Gameplay durch die Kanalisation von Promethea und kämpfen gegen Tediore, um ein ruhendes Gewölbe zu öffnen.

Während sie einen Weg an den Tediore-Wachen vorbei finden, müssen sie auch in einem Vaultlanders-Duell um Ehre und Ruhm kämpfen, wobei QTEs den Gewinner eines glorreichen Plastikkampfes bestimmen. Und wie üblich im Borderlands-Universum, bricht die Hölle los, sobald sie den Vault finden. Trotz aller Widrigkeiten und nur mit ihren Träumen und Ambitionen bewaffnet, schließen sich die drei Niemande zusammen, um möglicherweise die Welt zu verändern.

New Tales from the Borderlands Charaktere

Fran Miscowicz gilt als fleißige Frau, die den Frogurt-Laden ihrer Familie leitet. Während der Maliwan-Invasion aus Trotz angegriffen, versucht Fran, die Teile wieder zusammenzusetzen, aber das Leben hat andere Pläne für sie.

Octavio Wallace-Dhar gilt als beliebtester Bürger von Meridian City – zumindest seiner Meinung nach – möchte Octavio dieser sein. Sein großer Durchbruch steht bevor, aber dann kommt der große Zahltag.

Dr. Anuradha Dhar ist das sozial unbeholfene Genie, das auf eine Erfindung stößt, die das Gefüge der Gesellschaft selbst verändern könnte. Anu träumt von einer Welt, in der niemand töten muss, um weiterzukommen.

Was als nächstes passiert, liegt in diesem cineastischen Nervenkitzel ganz beim Spieler und an dieser bunt zusammengewürfelte Truppe voller Außenseiter, Attentäter-Bots und sprechender Waffen.

New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022.