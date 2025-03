Next-Gen-Xbox schon 2026? Call of Duty soll den Turbo zünden

Microsoft scheint mit seinen Xbox-Plänen in den Turbo-Modus zu schalten! Laut internen Dokumenten sollte die nächste Xbox-Generation eigentlich erst 2028 erscheinen, zeitgleich mit der PS6. Doch ein neuer Bericht behauptet, dass sich diese Pläne dramatisch geändert haben. Und das aus gutem Grund: Die Verkaufszahlen der Xbox Series X bleiben ganz offensichtlich hinter den Erwartungen zurück, während Sony mit der PS5 einen noch größeren Vorsprung ausbaut als damals mit der PS4 gegenüber der Xbox One.

Call of Duty als Gamechanger?

Microsoft hat nicht ohne Grund tief in die Tasche gegriffen, um Activision-Blizzard zu schlucken. Die Call of Duty-Reihe ist ein wahre Geldmaschine, und nun könnte sie das entscheidende Zugpferd werden, um die nächste Xbox-Generation früher als geplant auf den Markt zu bringen. Der bekannte Call of Duty-Leaker The Ghost of Hope will erfahren haben, dass Call of Duty: Modern Warfare 4 derzeit aktiv bei Infinity Ward in Entwicklung ist – und zwar nicht nur für die aktuellen Xbox-Modelle, sondern auch für die Next-Gen-Xbox, die angeblich 2026 erscheinen soll.

Der Leak behauptet, Call of Duty: Modern Warfare 4 werde eine Mischung aus den traditionellen, geerdeten Elementen von Call of Duty mit futuristischen Ansätzen, die in diesem Jahr mit dem gemunkelten neuen Black Ops-Titel eingeführt werden. Das bedeutet: Moderne Kriegsführung trifft auf Hightech-Spielereien. Ob das bei den Fans ankommt? Das bleibt abzuwarten.

Interessanterweise soll Call of Duty: Modern Warfare 4 erstmals nicht mehr für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One erscheinen. Stattdessen könnte es für PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und natürlich die ominöse Next-Gen-Xbox veröffentlicht werden. Wie sich das Spiel gleichzeitig an eine mobile Nintendo-Konsole und eine leistungsstarke Next-Gen-Xbox anpassen soll, ist eine Frage, die Microsoft und Activision noch beantworten müssen.

Hype oder heiße Luft?

Wie immer gilt: Solche Leaks sind mit Vorsicht zu genießen. The Ghost of Hope hat zwar eine solide Trefferquote, aber offizielle Bestätigungen fehlen bislang. Selbst wenn die Infos korrekt sind, könnten sich Pläne noch ändern. Microsoft braucht dringend einen Gamechanger. Und Call of Duty könnte genau das sein, um Sony unter Druck zu setzen und die Next-Gen-Xbox früher als erwartet auf den Markt zu bringen.

Ob das klappt oder nur ein wilder Schachzug ist? 2026 wird es sich zeigen!