Next-Gen Xbox: Update bringt die nächste Generation ein ganzes Stück näher

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich Microsofts Strategie gewandelt hat. Exklusive First-Party-Spiele wie Forza Horizon 5, Age of Mythology: Retold und Age of Empires 2: Definitive Edition erscheinen plattformübergreifend auf der PlayStation 5 und der Nintendo Switch. Dennoch gibt es keine Anzeichen dafür, dass Microsoft das Konsolengeschäft vollständig aufgeben wird.

Die Gaming-Welt steht niemals still, und Microsoft scheint sich nicht von aktuellen Herausforderungen bremsen zu lassen. Trotz sinkender Hardware-Verkäufe und einer verstärkten Ausrichtung auf Multiplattform-Veröffentlichungen arbeitet das Unternehmen weiterhin an einer Next-Gen-Xbox. Diese hat offenbar einen wichtigen Meilenstein passiert und bringt den Start der nächsten Xbox ein ganzes Stück näher.

