Next Level Savings im PlayStation Store – Diese 2.500 Deals sind jetzt online

Ab heute startet im PlayStation Store die brandneue „Next Level Savings“-Aktion – und die hat es in sich! Hunderte Spiele und Bundles sind für kurze Zeit drastisch im Preis reduziert, darunter Top-Titel wie The Crew: Motorfest mit satten 70 % Rabatt, das gefeierte Resident Evil 4 Remake mit 50 % Nachlass oder das Diablo IV – Expansion Bundle für 40 % weniger. Wer also seine Sammlung aufstocken oder einfach nur ein Schnäppchen machen will, sollte jetzt besonders aufmerksam sein.

AAA-Titel für kleines Geld

Ein Blick in die umfangreiche Liste der Angebote zeigt: Hier ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei. Action-Fans dürfen sich über reduzierte Call of Duty-Titel freuen, darunter Black Ops Cold War, Modern Warfare oder Vanguard. Assassin’s Creed Mirage und Valhalla sind ebenso vertreten – teilweise in ihren umfangreichsten Editionen mit sämtlichen DLCs. Auch Ghost of Tsushima: Director’s Cut, Returnal oder Demon’s Souls warten mit satten Rabatten auf PS5-Spieler.

Neben den Blockbustern gibt es auch wieder zahlreiche Indie-Perlen zu entdecken. Cult of the Lamb, Broforce, Citizen Sleeper 2 oder DYSMANTLE sind nicht nur reduziert, sondern bieten auch frische Spielerlebnisse jenseits des Mainstreams. Auch Retro- und Klassiker-Fans kommen auf ihre Kosten: Titel wie Bully, Manhunt, die Crash Bandicoot– und Spyro-Bundles oder Max Payne feiern ihr Comeback im Sale.

Wer’s familienfreundlich oder verrückt mag, findet bei Lego Star Wars, Let’s Sing, Overcooked oder Goat Simulator 3 ein buntes Angebot. Simulator-Liebhaber dürfen bei skurrilen Titeln wie Fast Food Manager, Car Flipper Simulator oder Beach Buggy Racing 2 zuschlagen – unterhaltsame Kuriositäten für zwischendurch.

Schnell sein lohnt sich!

Die Aktion „Next Level Savings“ ist nur für begrenzte Zeit verfügbar. Wer auf bestimmte Spiele ein Auge geworfen hat oder spontan ein neues Abenteuer sucht, sollte nicht zu lange zögern. Gerade bei beliebten Spielen und stark reduzierten Inhalten kann es sein, dass einzelne Angebote nur begrenzt verfügbar sind.

Der Mai startet mit einem echten Knall im PlayStation Store. Egal ob Neuerscheinung, Klassiker oder Geheimtipp – bei den Next Level Savings ist fast alles vertreten. Der ideale Moment, um deine Wunschliste zu verkleinern!

Der Next Level-Sale endet am 21. Mai 2025.