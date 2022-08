EA Sports hat den Release von NHL 23 für den 14. Oktober bestätigt. Gleichzeitig stellt man damit die Neuerungen des diesjährigen Ablegers vor, darunter das erweiterte Crossplay-Feature.

Dank der Frostbite-Engine verspricht NHL 23 auch in diesem Jahr neue Authentizität und Gameplay-Verbesserungen mit mehr als 500 neuen Animationen, lebendigen Arenen, umfassenden Anpassungsmöglichkeiten für den Franchise-Modus und durch die Implementierung von Frauen-Nationalteams der IIHF eine neue Möglichkeit, HUT zu spielen.

Erstmals können Spieler damit aus den Frauen-Nationalteams der IIHF wählen und in einer Hockey Ultimate Team (HUT)-Aufstellung an der Seite ihrer männlichen Kollegen spielen. Nach ihrer Einführung im letzten Jahr spielen Nationalteams auch weiterhin eine wichtige Rolle in NHL 23, da Nationalspiele in HUT-Events Basis- und Meister-Objekte erhalten. Außerdem können Spieler jetzt in HUT Rivals an neuen rotierenden Spielthemen teilnehmen. NHL 23 führt zudem drei neue Stufen von HUT Rivals-Belohnungen basierend auf Siegen oder Siegesserien ein.

NHL 23

Die Frostbite-Engine sorgt dabei für die visuelle Immersion des Spiels. Von elektrisierendem neuem Direktschuss-, Hattrick- und Shootout-Jubel bis hin zu lärmenden Arenen mit einer überarbeiteten Publikumsbeteiligung und situationsabhängigen Reaktionen bietet NHL 23 eine authentische Ingame-Atmosphäre. Neue Puck-Animationen machen das Spiel mit mehr als 500 animierten Stolperaktionen, Spielzügen mit freiem Puck und einer erweiterten Torhüter-KI noch aufregender.

Erweitertes Crossplay

Eine weitere Neuerung ist das plattformübergreifende Matchmaking, mit dem NHL 23 seine Position als führendes soziales Erlebnis im November 2022 weiter festigt: Plattformübergreifendes Matchmaking auf Konsolen derselben Generation in World of CHEL und HUT verkürzt die Wartezeiten und Spieler dank der größeren Spielerpools mehr Möglichkeiten denn je bieten.

Der Franchise-Modus kehrt in NHL 23 ebenfalls mit zusätzlichen Liga-Einstellungen zurück und hebt die Vielseitigkeit des Spiels durch die Anpassung der Anzahl der Teams, der zu absolvierenden Spiele, der Conferences, der Playoff-Runden sowie die Festlegung von Gehaltsgrenzen und mehr auf eine neue Stufe.

Fans, die NHL 23 ab heute vorbestellen, erhalten verschiedene Spielinhalte als Bonus: Die EA SPORTS NHL 23 X-Factor Edition enthält die PlayStation 4- und PlayStation 5- bzw. Xbox One- und Xbox Series X|S-Version des Spiels, drei Tage Early Access, 4.600 NHL-Punkte, ein HUT X-Factor-Spieler-Choice-Pack, ein HUT X-Factor-PowerUp-Starter-Pack, ein X-Factor-Frauen-HUT-Choice-Pack, fünf World of Chel X-Factor-Zonenfähigkeit-Freischaltungen, zwei Be A Pro X-Factor-Slot-Freischaltungen, einen EP-Boost, Bonus-Merkmalpunkte und ein signiertes World of CHEL-Trikot (digital) von Sarah Nurse.