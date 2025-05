Nice Day for Fishing erschienen – Wenn der Haken zum Schwert wird

Was bekommt man, wenn man eine Prise Rollenspiel, eine Handvoll alberner Quests und eine überdimensionierte Angelrute in einen Topf wirft? Richtig: Nice Day for Fishing, das neueste Spiel von FusionPlay und Team17 Digital, das heute auf Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheint. Fans der YouTube-Serie Epic NPC Man dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem verschrobenen Dorf Honeywood freuen – ein Ort, an dem selbst der einfachste Fischzug schnell zur epischen Schlacht gegen dämonische Forellen oder wütende Aal-Bosse wird.

Doch das Spiel ist mehr als nur ein Fanservice. Es ist ein charmantes und bewusst überdrehtes Action-RPG, das sich selbst nie ganz ernst nimmt – und genau deshalb so viel Spaß macht.

Honeywood: Dorfidylle trifft Dungeon-Wahnsinn

Die Welt von Nice Day for Fishing ist so liebevoll wie lächerlich. Du beginnst in Honeywood, wo jeder NPC entweder einen skurrilen Dialekt, eine fragwürdige Nebenquest oder beides hat. Deine Angel ist nicht nur Werkzeug, sondern auch Waffe – mit ihr bezwingst du Fischmonster, Banditen und sogar Bossgegner, die direkt aus einer absurden Fantasy-Parodie stammen könnten.

Das Spiel nutzt klassische RPG-Mechaniken, dreht sie aber durch den satirischen Fleischwolf: Dein Hut ist deine Rüstung, Schmuckstücke geben Buffs und die Angelrute lässt sich mit Zaubersprüchen aufrüsten. Warum ein Schwert schwingen, wenn du magisch aufgeladene Würmer werfen kannst?

Mit jedem gefangenen Fisch, jeder erfüllten Quest und jedem aufgedeckten Geheimnis steigst du auf, verbesserst deine Ausrüstung und schaltest neue Tiefen frei – buchstäblich. Denn was als entspannter Angelausflug beginnt, führt dich bald in dunkle Höhlen, leuchtende Kristallgrotten und brodelnde Unterwasservulkane. Ja, das alles gibt es wirklich. Und ja, du kannst darin fischen.

Skurril, charmant und erfrischend anders

Nice Day for Fishing ist keine Simulation, sondern eine augenzwinkernde Liebeserklärung an Rollenspiel-Klischees – und gleichzeitig eine Parodie auf das Genre selbst. Wer die absurde Welt von Epic NPC Man liebt, wird sich sofort heimisch fühlen. Wer einfach nur ein unterhaltsames Spiel sucht, das anders ist als der übliche AAA-Einheitsbrei, sollte die Angel auswerfen und eintauchen.

In Honeywood ist wirklich jeder Tag ein schöner Tag zum Angeln. Weitere Eindrücke gibt es in meinem aktuellen Review.