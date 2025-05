Nice Day for Fishing: Wenn ein NPC zum letzten Helden der Welt wird

Vergiss epische Schlachten mit Drachen oder finstere Kerker voller Dämonen – Nice Day for Fishing zeigt, dass wahre Helden manchmal nur eine Angel und ein Boot brauchen. Der charmant absurde Held Baelin aus der YouTube-Serie Epic NPC Man wirft bald auch auf der PlayStation 5 seine Leine aus. Was als gemütlicher Angelausflug beginnt, entwickelt sich zu einem magischen Abenteuer mit jeder Menge Humor, Herz und… Haken.

Das Spiel vom deutschen Studio FusionPlay und Team17 basiert auf dem Kult-Humor der Viva La Dirt League. Und genau das macht den Reiz aus: Es nimmt klassische RPG-Klischees genüsslich aufs Korn – und serviert sie dir frisch frittiert mit einer Portion Magie und Nostalgie.

Ein Held, eine Angel und jede Menge Chaos

Als Baelin nach einem „tragischen Zwischenfall“ plötzlich der letzte verbleibende Abenteurer in Honeywood ist, muss er ausgerechnet das tun, was er eigentlich nie tun wollte: Held sein. Die Straßenräuber lauern, der Hohe Zauberer ist verschwunden, und die Welt ist im Eimer. Aber hey – zumindest gibt’s noch Fische.

In Nice Day for Fishing ziehst du mit Angelrute und Zaubersprüchen bewaffnet durch liebevoll gestaltete Pixelwelten, rettest NPCs, sammelst Materialien und baust das heruntergekommene Dorf Honigholz wieder auf. Dabei erwarten dich nicht nur Angelkämpfe, die überraschend taktisch sind, sondern auch herrlich absurde Quests, wie man sie sonst nur aus alten Flash-RPGs oder Webserien kennt.

Die Kämpfe? Eine Mischung aus Geduld, perfektem Timing und der richtigen Zauberwahl. Die Gegner? Alles, was im Wasser Zähne hat – und manchmal sogar mehr. Je mehr du angelst, desto mächtiger wirst du. Und wer weiß – vielleicht wirst du am Ende wirklich würdig genug sein, um den Segen des Fischgottes zu erhalten.

Ein Abenteuer für Fans – und solche, die es werden wollen

Ob du nun ein langjähriger Fan von Epic NPC Man bist oder einfach nur Lust auf ein ungewöhnliches RPG hast, das sich selbst nicht zu ernst nimmt – Nice Day for Fishing hat das Potenzial, eine Indie-Perle zu werden. Die Mischung aus cleverem Humor, Retro-Charme und tatsächlicher spielerischer Tiefe dürfte gerade auf der PlayStation 5 für frischen Wind im Genre sorgen.

Der Release-Termin ist für den 29. Mai geplant. Baelins Abenteuer ist alles andere als ein Spaziergang am See – sondern ein witziger, magischer und manchmal überraschend emotionaler Angeltrip in eine Welt, die dringend einen Helden braucht. Oder zumindest jemanden mit einem stabilen Köder.