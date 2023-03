Nicht Activision ist Sonys bestes Pferd im Stall, sagt Microsoft

Microsoft möchte damit vor allem deutlich machen, dass Sony auch ohne Activision keine Nachteile am Markt und in seiner Wettbewerbsfähigkeit hat, wie Sony selbst und die Kartellbehörden befürchten.

„Wie ersichtlich ist, kaufen PlayStation-Spieler aus einer großen Auswahl an Publishern, um sie auf ihrer Konsole zu spielen. EA ist der größte Anbieter von Spielen für PlayStation, gefolgt von Ubisoft und Take Two.“

Nicht Activision sei der größte Third-Publisher für Sony, sondern Electronic Arts, gefolgt von Ubisoft und Take Two. Activision käme derzeit nur auf Platz 5, was weiter untermauern soll, dass der mögliche Verlust des Publishers zu verkraften ist.

