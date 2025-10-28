Nicht mehr Xbox gegen PlayStation, jetzt geht es Ökosystem gegen Ökosystem

Microsoft will’s mal wieder wissen. Laut neuen Berichten soll die nächste Xbox nicht nur eine Konsole, sondern im Grunde ein vorkonfigurierter Windows-PC werden, inklusive der Möglichkeit, alle deine Spiele zu spielen. Ja, auch die von PlayStation. Klingt nach dem feuchten Traum jedes PC-Spielers, und nach einem PR-Albtraum für Sony. Doch bevor jetzt jemand jubelnd „Krieg der Plattformen vorbei!“ ruft: Ganz so einfach ist es nicht.
Technisch möglich, rechtlich heikel
Natürlich wäre es technisch kein Hexenwerk. Wenn die Xbox künftig mit Windows läuft, dann läuft darauf auch Steam, Epic Games Store und theoretisch alles, was auf einem normalen PC läuft. Und das schließt nun mal auch Sonys PC-Ports ein: God of War, The Last of Us Part I, Spider-Man, Ghost of Tsushima, alles Titel, die auf Steam längst ein Zuhause gefunden haben. Also ja, rein technisch gesehen könnte man diese Spiele auf einer Xbox starten. Aber das bedeutet nicht, dass Sony das kampflos hinnimmt.
Denn aus Sonys Sicht wäre das der ultimative Image-Gau. Ein Screenshot, auf dem Kratos auf einer Xbox-Startseite prangt? Das wäre wie ein McDonald’s-Burger im Burger-King-Menü. Selbst wenn es sich nur um die PC-Version handelt, die über Steam läuft, sieht es nach außen aus wie: „Xbox spielt PlayStation-Spiele.“ Und das wäre die PR-Hölle für ein Unternehmen, das jahrelang auf Exklusivität als Markenidentität gebaut hat.
Was kann Sony unternehmen?
Was also tun? Sony hat im Grunde mehrere Optionen: passiv hinnehmen oder aktiv blockieren.
Blockieren wird schwierig. Wenn jemand ein legales Windows-System nutzt, kann Sony nicht einfach verhindern, dass er dort ein Spiel startet, das er gekauft hat. Alles andere würde rechtlich heikel, und kundenfeindlich. Doch Sony wäre nicht Sony, wenn sie nicht Wege finden würden, es trotzdem ungemütlich zu machen.
Der Schritt zeichnet sich längst ab: PSN-Zwang auf PC. Die jüngste Kontroverse um Helldivers 2 und Ghost of Tsushima zeigte, wie Sony versucht, Accounts zu koppeln. Mit einer PSN-Verknüpfung kann Sony technisch erkennen, auf welcher Hardware das Spiel läuft. Eine Xbox, die sich als Windows-PC tarnt? Kein Problem, das lässt sich technisch abfragen. Und dann kann man den Zugang „aus Sicherheitsgründen“ oder aufgrund von Hardware-Inkompatibilität einfach verweigern.
Ein möglicher Schritt wäre auch ein eigener Launcher. Wenn Sony seine PC-Titel künftig nur noch über den PlayStation PC Store verkauft, hat man volle Kontrolle über Updates, DRM und Kompatibilität. Steam und Epic wären raus, und mit ihnen die Möglichkeit, Sony-Spiele auf Microsoft-Hardware zu spielen. Dieser Schritt wäre für Sony radikal, aber die ultimative Kontrolle. Ob dies tatsächlich so käme, ist angesichts der überschaubaren Anzahl an Titeln jedoch unklar.
Lässt es sich verhindern?
Kurz gesagt: Sony kann es nicht direkt verhindern, dass jemand God of War auf einer Xbox startet. Aber sie können es so umständlich machen, dass es kaum einer tut. Und das reicht ihnen. Microsoft hingegen wird diesen Konflikt lieben. „Play everything on Xbox“ – dieser Satz ist Marketing-Gold. Selbst wenn es nur die halbe Wahrheit ist, würde er Sonys Festung aus Exklusivität weiter unter Druck setzen.
Am Ende steht nicht mehr „Konsole gegen Konsole“, sondern Ökosystem gegen Ökosystem. Und während Microsoft Offenheit predigt, zieht Sony die Mauern höher. Die Frage ist nur: Wer sitzt am Ende freiwillig noch drin?
PC Ports von Playstation Games erscheinend doch eh erst längere Zeit nachdem die PS Version veröffentlich wurde und meist ist dann der Hype vorbei, aber man verdient trotzdem noch Geld mit dem Verkauf. Sony wäre blöd das Geld nicht zu kassieren. Aber Sony ist ja auch kein Garant mehr für viele Exklusivtitel und alles wird auch nicht auf dem PC erscheinen siehe Gran Turismo, wobei auf dem PC Markt macht GT keinen Stich gegen das Spieleangebot im Simbereich… anderes Thema. Mich würd es interessieren wie es mit dem Achivements-System weiter geht auf Xbox oder stirbt das dann auch langsam aus?
Dann veröffentlicht Sony eben seine Titel drei Jahre nach Veröffentlichung und dazu kommt noch ein PSN Zwang
Was mich wundert ist das keiner berücksichtigt, dass PC Ports von PlayStation spielen frühestens 1 Jahr später auf dem PC erscheinen. Spiele wie Demons Souls oder Gran Turismo gibt es noch gar nicht für den PC. Wie gesagt, Microsoft verhunzt es aktuell komplett mit der Marke XBOX.
Das man auf nem Steam Deck PlayStation PC-Ports spiele spielen kann ist ja super und schön. Aber das ist doch noch lange kein Grund die Daseinsberechtigung von PS in frage zu stellen, da die Spiele sowieso sehr viel später auf dem PC erscheinen. Sollte Microsoft also wirklich ein Frankensteins Monster entwickeln, dann stelle ich mir doch die Frage inwiefern die Daseinsberechtigung für so ein Gerät gerechtfertigt ist. Gerüchte sprechen aktuell von 1000€ bis 1500€, wer kauft sich denn dann so eine Kiste bitte? Wo ist die Vision? Wo solch sie dieses Gerät Einordnen?
Für mich ist es kein Verlust, wenn PS Spiele erst 1 – 2 Jahre später auch auf einer XBOX Device spielen lässt, ganz im Gegenteil. Bis dahin ist der Hype um den Titel schon längst verflogen. Und sollte mal wirklich ein PS Handheld kommen, werde ich auch erst hier die PS Exclusives Spielen können, noch vor den anderen.
Solange Sony an der Veröffentlichungspolitik für den PC nichts ändert, sehe ich keinen Vorteil für die XBox. Das paar Multiplayer Spiele auch DayOne auf dem PC (Helldivers 2) erscheinen wird niemanden umbringen.
Die Daseinsberechtigung kann man über die exclusives machen oder was ich denke und das ist meiner Meinung das Wichtigste Argument, die Konsolenerfahrung.
1. Eine Konsole ist einfach, einschalten, Disc rein/Spiel runterladen fertig.
Systemupdates und patches werden automatisch, oft im Hintergrund gemacht. Einfach einfach.
Ich hatte in der IT früher Kollegen, richtige Experten, die wollten, wenn sie Feierabend haben, einfach easy nur Konsole an und spielen, fertig.
Dass führt zu meiner Meinung nach zum 2. wichtigsten Argument:
Vertrauen.
Wenn du eine PlayStation dir holst, hast du Vertrauen in die Konsole. Gute Optimierung, Spiele die es nur dafür oder ne zeitlang dafür gibt oder sie gibt es auf dem pc aber um gleiche/bessere Qualität zu haben, musst du viel mehr Geld ausgeben. Vertrauen also in die Preis/Leistung und Vertrauen in Fomo.
Mit der neuen Xbox ROG Ally x kannst du kein GTA 6 spielen und wir alle denken/vertrauen darauf , dass bis die pc Version kommt, die ps5 pro die beste Qualität hat.
Da GTA6 technisch auch auf einer Series S laufen muss wird es wohl auch auf einem ROG Ally X laufen, aber eben mit was für eine Performance. Den Punkt das man Exclusives auf der XBox zum laufen bekommt ist halt irgendwie falsch. Man wird nativ auch keine XBox Spiele auf der Next spielen können, sondern wird alles über Emulatoren machen müssen. Weiß ja nicht, aber die XBox Next hat nen ganz üblen Nachgeschmack. Aber Hauptsache CryDog kann sein Adobe auf der XBox nutzen x-D
Es gibt kein Release Date für die PC Version von gta 6, also wird man es 2026 nicht drauf spielen können, außer man hat eine Xbox Konsole und kann es von dort auf den ROG streamen.
Ich denke auch dass ein Emulator für die Back compatibility sorgen wird und alle Neuerscheinungen werden eine PC Version sein.
Die Entwickler werden nur ps5, Switch 2 und PC Versionen rausbringen.
Wir wissen noch garnicht wann GTA6 für den PC erscheint, aber ja du hast natürlich recht
Richtig das sehe ich ähnlich. Ohne Exklusivtitel kein Kaufanreiz für Hardware und ich bin auch nicht mehr in dem Alter, jeden Mist ab Day One zu kaufen, sondern man muss erst einmal liefern bevor ich den Geldbeutel weit öffne.
Wirst lachen ich habe einen Win11 Gaming PC und ich sitze nicht jede Woche an der Kiste, hat man Bock zieht man wieder Updates hier und da und bis man dann im Spiel ist, 1-2 Std. vergangen und dann hat man gar keinen Bock mehr. Das geht mir richtig auf den Sack. Da lobe ich mir die Konsolenerfahrung der letzten 30 Jahre die ich miterleben durfte. Kiste an, Disc rein, Updates im Hintergrund installieren lassen und fertig.
Zum letzten Vertrauen… Aktuell vertraue ich niemanden weder Sony noch Microsoft. Ich bin gespannt wie Sony auf die Xbox Next reagieren wird und was man bieten kann. Ein Mini PC Hybrid ala MS mit Win11 und Xbox App – bei vorhandenen Gaming PC – nö damit lockt man mich nicht hinter dem Ofen vor.
Gerade geht auf X viral, wie ein berühmter Journalist auf seiner $1000 Xbox ROG ally, erst mal 4 Stunden lang Windows einrichtet und alle Updates macht, um dann Halo Infinite doch nicht drauf spielen zu können und weil er Lust drauf , es auf dem Steamdeck dann statt dessen spielt.
Wenn Microsoft wieder zu Xbox Next so ne faule Nummer abzieht, indem einfach nur Windows 11 läuft und das sogenannte Xbox os die Xbox App ist, die auch .exe Verknüfungen mittlerweile drauf hat (
Dass ist übrigens die tolle Integration von Steam, GOG, epic btw. Was für eine Lachnummer).
Also ich erkläre es nochmal in einfach, Windows 11 läuft, darauf läuft die Xbox App und über die kann man dann steam spiele starten, was natürlich auch steam startet.
Wenn die dieses sogenannte Ökosystem als ihre nächste Konsole verkaufen, dann wird das maximal ein paar Millionchen verkaufen und die PS5 und der normale, freie, individuelle pc wird dominieren.
Außer paar diehards Fans und paar Leute so wie der crydog wird es mehr abstoßen als anziehen.
Ja und Microsoft wird es einem so leicht wie möglich machen das zu nutzen. Außerdem der Schaden ist doch schon längst das valve bewirbt aktive das steam deck mit spielen wie spiderman,god of war etc. Und nicht mit half live 2 oder anderen pc Titeln. Ja das spielt jetzt keine Rolle aber spätestens bei release des ps6 hanheld und dem steam deck 2 als Konkurrenz Produkt da wird einem anderes. Ich habe es vonvorne herein gesagt das es ein fehler war die exlusiv spiele für pc zu bringen jetzt hat man den Salat. Davon abgesehen ja man wird die xbox Hardware sperren aber was ist wenn asus die Hardware baut? Oder lenovo? Will man das mit jeden Hardware Hersteller machen dann viel Spaß. Oder will man gucken wer das xbox os nutz wird ausgeschlossen auch da viel erfolg
na hoffentlich. sollen die sich halt ne ps kaufen.
Marco Hencke wenn dann müssen die komplett auf Steam verzichten und das wäre ein herber Verlust für die