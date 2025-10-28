Nicht mehr Xbox gegen PlayStation, jetzt geht es Ökosystem gegen Ökosystem

Microsoft will’s mal wieder wissen. Laut neuen Berichten soll die nächste Xbox nicht nur eine Konsole, sondern im Grunde ein vorkonfigurierter Windows-PC werden, inklusive der Möglichkeit, alle deine Spiele zu spielen. Ja, auch die von PlayStation. Klingt nach dem feuchten Traum jedes PC-Spielers, und nach einem PR-Albtraum für Sony. Doch bevor jetzt jemand jubelnd „Krieg der Plattformen vorbei!“ ruft: Ganz so einfach ist es nicht.

Technisch möglich, rechtlich heikel

Natürlich wäre es technisch kein Hexenwerk. Wenn die Xbox künftig mit Windows läuft, dann läuft darauf auch Steam, Epic Games Store und theoretisch alles, was auf einem normalen PC läuft. Und das schließt nun mal auch Sonys PC-Ports ein: God of War, The Last of Us Part I, Spider-Man, Ghost of Tsushima, alles Titel, die auf Steam längst ein Zuhause gefunden haben. Also ja, rein technisch gesehen könnte man diese Spiele auf einer Xbox starten. Aber das bedeutet nicht, dass Sony das kampflos hinnimmt.

Denn aus Sonys Sicht wäre das der ultimative Image-Gau. Ein Screenshot, auf dem Kratos auf einer Xbox-Startseite prangt? Das wäre wie ein McDonald’s-Burger im Burger-King-Menü. Selbst wenn es sich nur um die PC-Version handelt, die über Steam läuft, sieht es nach außen aus wie: „Xbox spielt PlayStation-Spiele.“ Und das wäre die PR-Hölle für ein Unternehmen, das jahrelang auf Exklusivität als Markenidentität gebaut hat.

Was kann Sony unternehmen?

Was also tun? Sony hat im Grunde mehrere Optionen: passiv hinnehmen oder aktiv blockieren.

Blockieren wird schwierig. Wenn jemand ein legales Windows-System nutzt, kann Sony nicht einfach verhindern, dass er dort ein Spiel startet, das er gekauft hat. Alles andere würde rechtlich heikel, und kundenfeindlich. Doch Sony wäre nicht Sony, wenn sie nicht Wege finden würden, es trotzdem ungemütlich zu machen.

Der Schritt zeichnet sich längst ab: PSN-Zwang auf PC. Die jüngste Kontroverse um Helldivers 2 und Ghost of Tsushima zeigte, wie Sony versucht, Accounts zu koppeln. Mit einer PSN-Verknüpfung kann Sony technisch erkennen, auf welcher Hardware das Spiel läuft. Eine Xbox, die sich als Windows-PC tarnt? Kein Problem, das lässt sich technisch abfragen. Und dann kann man den Zugang „aus Sicherheitsgründen“ oder aufgrund von Hardware-Inkompatibilität einfach verweigern.

Ein möglicher Schritt wäre auch ein eigener Launcher. Wenn Sony seine PC-Titel künftig nur noch über den PlayStation PC Store verkauft, hat man volle Kontrolle über Updates, DRM und Kompatibilität. Steam und Epic wären raus, und mit ihnen die Möglichkeit, Sony-Spiele auf Microsoft-Hardware zu spielen. Dieser Schritt wäre für Sony radikal, aber die ultimative Kontrolle. Ob dies tatsächlich so käme, ist angesichts der überschaubaren Anzahl an Titeln jedoch unklar.

Lässt es sich verhindern?

Kurz gesagt: Sony kann es nicht direkt verhindern, dass jemand God of War auf einer Xbox startet. Aber sie können es so umständlich machen, dass es kaum einer tut. Und das reicht ihnen. Microsoft hingegen wird diesen Konflikt lieben. „Play everything on Xbox“ – dieser Satz ist Marketing-Gold. Selbst wenn es nur die halbe Wahrheit ist, würde er Sonys Festung aus Exklusivität weiter unter Druck setzen.

Am Ende steht nicht mehr „Konsole gegen Konsole“, sondern Ökosystem gegen Ökosystem. Und während Microsoft Offenheit predigt, zieht Sony die Mauern höher. Die Frage ist nur: Wer sitzt am Ende freiwillig noch drin?