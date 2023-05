Nicht schon wieder: neue Gerüchte um Bloodborne-Remaster (dementiert)

Man könnte auch einfach auf eine offizielle Ankündigung warten. Stattdessen bringt man erneut Gerüchte um ein angebliches Remaster zu Blooborne in Umlauf, das irgendwie in Entwicklung sein soll und die Fans alle paar Monate verrückt macht.

Diesmal meldet sich der ehemalige God of War-Director David Jaffe wieder zu Wort, der irgendwo gehört haben will, dass an einem Remaster oder Remake für PS5 und / oder PC gearbeitet wird. Er selbst könne aber keine genauen Details nennen, weder bei wem die Neufassung entstehen soll, noch wann sie angekündigt wird. Wie so oft legt man dafür nicht seine eigene Hand ins Feuer.

Generell ist Jaffe sehr vage mit seinen Aussagen, er können sich aber vorstellen, dass irgendein PlayStation Showcase dafür genutzt wird. Ob man dafür nun ein Industrie-Insider oder Orakel sein muss, sei mal dahin gestellt.

In einem Update auf Twitter weicht er seine Aussagen sogar wieder etwas auf und sagt zumindest klipp und klar, dass er über keinerlei Insider-Wissen verfügt und niemals sagen würde, dass ein Bloodborne Remaster / Remake kommt. Insofern ist die ganze Aufregung darum mal wieder umsonst.

Bloodborne-Gerüchte gibt es seit Jahren

Die Gerüchte um ein angebliches Remaster oder Remake von Bloodborne gibt es nun schon seit Jahren und verliefen stets im Nichts. Halb offizielle Aussagen von Leuten, die irgendwie bei Sony arbeiten, wussten zwar auch nie etwas Konkretes, verwiesen aber darauf, dass Bloodborne, anders als Demon’s Souls zum Beispiel, keine hunderprozentige IP von Sony sei, was die Sache immer komplizierter macht. In dem Fall müsste From Software mit an Bord sein.

Ein Remake hätte dennoch potenziell großen Erfolg, das nicht nur stark von den Fans nachgefragt wird, sondern am Beispiel von Demon’s Souls bewiesen wäre. Mit dem PC als zusätzliche Plattform vermutlich sogar um größer.

Somit bleibt einem auch hier nichts weiter übrig, als einfach abzuwarten.