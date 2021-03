NieR Replicant – Neue Gameplay-Szenen eingetroffen

Im Zuge aktueller Previews zu NieR Replicant wurden heute auch neue Gameplay-Szenen veröffentlicht, bevor der Titel dann im April erscheint.

NieR Replicant handelt von einem gutmütigen, jungen Mann, der in einem abgelegenen Dorf lebt. Um seine Schwester Yonah zu retten, die an der tödlichen Runenpest erkrankt ist, begibt er sich mit Grimoire Weiss, einem seltsamen sprechenden Buch, auf die Suche nach den „Versiegelten Versen“.

NieR Replicant ver.1.22474487139…, so der vollständige Name, entführt Spieler in eine dunkle und apokalyptische Welt, in der sie ihren Bruder begleiten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Schwester von ihrer tödlichen Krankheit zu heilen – doch diese Reise entpuppt sich bald als eine Erfahrung, die sie letztlich alles infrage stellen lässt.

Die Neuauflage ist damit eine moderne Neuinterpretation des bereits 2010 in Japan veröffentlichten Titels NieR Replicant und das mit Spannung erwartete Prequel zu NieR:Automata, dem post-apokalyptischen Action-RPG, das über 4,5 Millionen Einheiten weltweit verkaufen konnte.

NieR Replicant ver.1.22474487139 erscheint am 26. April 2021.