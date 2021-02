NieR Replicant ver.1.22474487139 – Gameplay-Video rückt Features in den Mittelpunkt

Square Enix hat ein neues Gameplay-Video zu NieR Replicant ver.1.22474487139 auf Lager, mit dem man heute die Gameplay-Features in den Mittelpunkt rückt.

Das Video zeigt den Protagonisten in seiner Jugend, bei einem Besuch des Wüstenkönigreichs Fassade. Dabei begleiten ihn zwei ungewöhnliche Gefährten – die furchteinflößende Kriegerin Kainé und das magische Buch Grimoire Weiss. Nach seinem Besuch in Fassade erkundet er den Ödtempel. Dies gipfelt in einem Bosskampf gegen einen Schwarm geheimnisvoller, eigenständig handelnder Würfel.

Square Enix veröffentlichte ebenfalls Videos mit neu arrangierten Tracks der Lieblingsmusik von Fans aus NieR Replicant. Die Videos enthalten vollständig neu arrangierte Versionen von „Snow in Summer“ und „Kainé“ sowie Teile von 10 Tracks des Weiss Edition Arrangement, welches als Soundtrack-CD-Set in der limitierten White Snow Collectors Edition des Spiels enthalten ist.

NieR Replicant ver.1.22474487139… erscheint am 23. April 2021.

Update: Square Enix schiebt heute einen weiteren Trailer nach, den wir hier angehängt haben.