Nightholme: Düsteres PvPvE-Horrorprojekt mit einzigartigem Twist angekündigt

Ein verlassener Glockenturm, das Echo metallischer Schritte und ein Gefühl, als würde etwas in den Schatten atmen – Nightholme klingt wie ein Fiebertraum, ist aber das erste Spiel des neu gegründeten Studios Ellipsis unter Leitung von Branchenveteran Alexandre Amancio (Assassin’s Creed Unity).

Das Team verspricht nichts weniger als ein neues Kapitel im Multiplayer-Horror-Genre: ein PvPvE-Extraction-Game, das taktisches Gameplay mit psychologischem Schrecken und einer offenen, unberechenbaren Welt verbindet.

Dunkle Vision eines neuen Horror-Genres

In der von „Gloom“ verseuchten Fantasy-Welt von Nightholme treten rivalisierende Teams gegeneinander an, und gegen das, was in den Ruinen lauert. Der Clou: Jeder Run beginnt menschlich, endet aber oft monströs. Durch das Trinken eines mysteriösen Elixiers namens Nocturn verwandeln sich die sogenannten Grimrunner in albtraumhafte Archetypen mit eigenen Fähigkeiten. Damit eröffnet das Spiel eine neue Ebene der taktischen Tiefe: Werde ich zum lautlosen Jäger, der auf Beute lauert, oder zum wandelnden Chaos, das alles niederbrennt?

Dazu kommt ein flexibles Fortschritts- und Transformation-System, bei dem jede Entscheidung langfristige Folgen hat. Wer Bosse besiegt und überlebt, sammelt Terror Seeds, mit denen sich neue Skills und Vorteile für zukünftige Runs freischalten lassen.

Ellipsis beschreibt Nightholme als Mischung aus Survival, Stealth und kosmischem Horror, verankert in einer offenen Stadt voller zufälliger Begegnungen und Ereignisse. Jede Session soll sich dadurch wie eine eigene kleine Überlebensgeschichte anfühlen – dynamisch, unberechenbar und gnadenlos.

Erfahrung trifft Experimentierfreude

Hinter Ellipsis steckt ein kompaktes, aber erfahrenes Team – mit früheren Stationen bei Bungie, Ubisoft, Massive Entertainment und Avalanche Studios. Statt auf bombastische AAA-Strukturen setzt das Studio auf kreativen Fokus: kleinere Teams, schnellere Entscheidungen, mutigere Ideen.

„Wir wollten ein Multiplayer-Erlebnis schaffen, das sich anfühlt, als würde man gemeinsam in eine Horrorgeschichte eintauchen, die jedes Mal anders endet“, sagt Amancio. „Jede Runde erzählt ihre eigene Legende – und manchmal wird man selbst zum Monster.“

Mit dieser Vision will Ellipsis dem stagnierenden PvPvE-Markt neues Leben einhauchen, und beweisen, dass Horror nicht nur schockieren, sondern auch langfristig fesseln kann.

Eine düstere Zukunft mit Potenzial

Nightholme könnte genau das werden, was Fans von Extraction-Games wie Hunt: Showdown oder Dark and Darker gesucht haben – nur mit mehr erzählerischem Tiefgang und einer Prise Lovecraft. Ob die Mischung aus Storytelling, Progression und psychologischem Schrecken wirklich funktioniert, muss sich zeigen, wenn die Beta startet.

Aber: Der erste Trailer macht neugierig, nicht wegen bombastischer Effekte, sondern wegen Atmosphäre und Ambition. Und vielleicht braucht es genau das: weniger Spektakel, mehr Substanz. Spieler können sich ab sofort unter nightholme.com für die Closed Beta 2026 anmelden, und das Spiel schon jetzt auf Steam auf die Wunschliste setzen.

Frage an die Community: Kann ein kleines Studio mit großen Ideen das Multiplayer-Horror-Genre wirklich neu erfinden – oder bleibt Nightholme ein schöner Albtraum?