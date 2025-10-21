Ninja Gaiden 4 im Review-Check: Das sagen die internationalen Wertungen

Ninja Gaiden ist zurück und die Kritiker sind sich weitgehend einig: Fans knallharter Action kommen mit Ninja Gaiden 4 voll auf ihre Kosten. Was die internationalen Medien zum aktuellen Actionkracher von Team Ninja und Microsoft sagen, fassen wir hier zusammen.

Auf Metacritic erreicht Ninja Gaiden 4 für die PS5 einen Score von 81 („Generally Favorable“). Von den 22 bisherigen Kritiken sind 17 positiv (77 %), 5 gemischt (23 %) und keine negativ. Die Bandbreite reicht von 60 bis 100 Punkten. Das gibt einen guten Eindruck davon, wie das Spiel bei der Fachpresse angekommen ist, und was Fans erwarten können.

Stärken laut Kritik

Fast alle positiven Bewertungen loben das Kernstück: den Kampf. GamesRadar! vergibt 100 Punkte und nennt das Spiel einen „Genre-Triumph“, der übertriebenen, aber extrem befriedigenden Hack-and-Slash-Action bietet. GameSpew (90) hebt die Zugänglichkeit hervor: Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Assists erlauben sowohl Hardcore-Ninjas als auch Einsteigern ein gutes Spielerlebnis.

PlatinumGames schafft laut PSX Brasil und TheGamer (jeweils 90) den Spagat zwischen Serie-Tradition und modernen Elementen: Das Spiel wirkt frisch, brutal und stilistisch konsequent, und die Mischung aus neuen Mechaniken und klassischer Ninja-Gaiden-DNA kommt gut an. Dies deckt sich mit unserem PlayFront-Review zu Ninja Gaiden 4, in dem das Spiel ebenfalls eine starke 9/10 erhalten hat.

Auch kleinere Kritikpunkte werden erwähnt: Wccftech (87) und Stevivor (70) monieren die teilweise blassen Nebencharaktere und die wiederholten Level-Designs. Dennoch bleibt der Fokus klar: die Qualität der Kämpfe.

Kritikpunkte im Detail

Ein wiederkehrendes Thema bei gemischten Bewertungen ist die Story und die Einbindung von Ryu Hayabusa. Einige Kritiker (z. B. PlayStation Universe 65) bemängeln, dass Yakumo den Ton angibt und Ryu nur eine Nebenrolle spielt. Das war aber auch die eigentliche Idee dahinter. Wer tiefgehende Narrative sucht, wird möglicherweise nicht voll auf seine Kosten kommen.

Weitere Kritikpunkte betreffen Ladezeiten, visuelle Monotonie oder ein zu langes erstes Drittel (Restart.run 60). Aber: Selbst in diesen Reviews wird der Kampf gelobt, und das ist das zentrale Verkaufsargument von Ninja Gaiden 4.

Metacritic spiegelt die Realität

Metascore: 81 / 100 – Generally Favorable

81 / 100 – Generally Favorable Positive Reviews: 17 / 22

17 / 22 Gemischte Reviews: 5 / 22

5 / 22 Negative Reviews: 0 / 22

0 / 22 Höchste Wertung: 100 (GamesRadar!)

100 (GamesRadar!) Niedrigste Wertung: 60 (Restart.run)

Ninja Gaiden 4 ist ein Spiel für Fans harter Action. Die Metacritic-Zahlen zeigen, dass die Serie nach langer Pause zurück ist – mit exzellentem Kampfsystem, aber nicht perfekter Story. Wer schnelle, fordernde Kämpfe liebt, findet hier ein Highlight; wer narrative Tiefe erwartet, muss Abstriche machen.