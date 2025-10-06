Ninja Gaiden 4: Neues Kapitel, neue Waffen und ein Versprechen für 2026

Ninja Gaiden 4 steht kurz vor dem Release, am 21. Oktober ist es so weit. Nach Jahren ohne echtes Comeback meldet sich die Serie mit einer Mischung aus klassischem Schwierigkeitsgrad, modernen Animationen und der Rückkehr von Ryu Hayabusa zurück. Laut Team Ninja soll die Story rund 15 bis 20 Stunden dauern, je nach Mut, die berüchtigte Master Ninja-Schwierigkeit zu wagen. Dazu kommen optionale Challenge-Missionen, die Fans der alten Teile wohl sofort an ihre Grenzen bringen dürften.

Doch wer dachte, das Abenteuer endet mit dem Abspann, irrt: Team Ninja und PlatinumGames haben bereits bestätigt, dass im Frühjahr 2026 das DLC-Paket The Two Masters erscheint,und das bringt nicht nur neue Waffen, sondern auch neue Perspektiven.

Zwei Meister, zwei Spielstile

Das Besondere an The Two Masters: Sowohl Ryu als auch Yakumo bekommen neue Waffen – Ryu greift mit panzerscherenartigen Gauntlets an, während Yakumo eine massive Sense schwingt. Beide sollen laut Director Masazaku Hirayama „völlig neue Mechaniken“ einführen, die das Kampfsystem spürbar erweitern.

Das DLC erzählt außerdem eine neue Story, die nach den Ereignissen des Hauptspiels spielt, und zwar aus der Sicht beider Charaktere. Fans dürfen also mehr erwarten als ein bloßes Add-on. Es scheint, als wolle Team Ninja ein echtes Nachspiel liefern, das die Geschichte weitererzählt, statt sie nur zu verlängern. Zusätzlich sind neue Post-Game-Challenges geplant, die unabhängig vom Basisspiel funktionieren.

Wer sich die Deluxe Edition von Ninja Gaiden 4 (89,99 $) gönnt, bekommt das DLC direkt dazu – alle anderen können es später separat erwerben.

Warum das spannend ist

Ninja Gaiden 4 ist mehr als nur Nostalgie. Der Titel markiert für viele Fans eine Rückkehr zu einer Ära, in der Spiele noch forderten, statt zu verwöhnen. Dass Team Ninja schon Monate vor Release des DLCs offen über neue Inhalte spricht, zeigt vor allem, dass sie Vertrauen in das eigene Spiel haben.

Bleibt nur die Frage, ob die Serie ihren legendären Schwierigkeitsgrad so elegant mit modernen Gameplay-Strukturen verbinden kann, wie es die Entwickler versprechen. Wenn das gelingt, könnte Ninja Gaiden 4 der Neustart werden, auf den viele Veteranen seit Jahren warten.