Ninja Gaiden 4 – Review-Embargo und neue Details zur brutalen Rückkehr von Ryu Hayabusa

Über zehn Jahre nach Ninja Gaiden 3 kehrt Ryu Hayabusa endlich zurück, und das brutaler, düsterer und moderner als je zuvor. Ninja Gaiden 4 entsteht unter Federführung von Team Ninja und Xbox Game Studios, mit Unterstützung von PlatinumGames. Jetzt sind erste Details zum Review-Embargo und den technischen Rahmenbedingungen bekannt geworden, ein klarer Hinweis darauf, dass der Release unmittelbar bevorsteht.

Laut Publisher dürfen Kritiker ihre Tests am 20. Oktober 2025 veröffentlichen, also einen Tag vor dem offiziellen Launch. Der Zeitpunkt liegt bei etwa 16 Uhr deutscher Zeit, was eine typische Freigabe für internationale Reviews ist. Wer das Spiel also auf der Wunschliste hat, kann kurz vor Veröffentlichung mit den ersten Wertungen rechnen, ein gutes Zeichen dafür, dass Team Ninja und Xbox Vertrauen in die Qualität des Titels haben.

Preload, Dateigröße und erste technische Details

Für Vorbesteller der digitalen Version steht der Preload am 19. Oktober auf PlayStation und Xbox bereit. Die PS5-Version umfasst rund 23,6 GB und enthält bereits das Update Version 01.001.000. Wer dagegen zur physischen Edition greift, muss den Day-One-Patch manuell herunterladen.

Auch interessant: Laut früheren Berichten spielt Ninja Gaiden 4 in einem futuristischen Tokio, das nach den Ereignissen von Teil 3 im Chaos versinkt. Ryu Hayabusa tritt hier gegen eine neue Bedrohung an, die eng mit dem Dunklen Drachen verbunden ist, ein Setting, das klassische Mythologie und moderne Cyber-Elemente kombiniert.

Ninja Gaiden 4 – Global-Release-Timing

Brutalität mit Stil – das erwartet Spieler laut Altersfreigabe

Das Spiel hat bereits ein USK-18-Rating erhalten, und die Begründung lässt keinen Zweifel: Ninja Gaiden 4 wird kompromisslos brutal. Die Kämpfe sind nicht nur schnell und technisch, sondern auch explizit, inklusive Abtrennungen, Blutfontänen und filmisch inszenierter Finisher in Zeitlupe. Blutspuren bleiben offenbar auf Ryu Hayabusas Outfit sichtbar und verändern sich im Verlauf eines Kampfes, ein Detail, das sowohl Atmosphäre als auch Immersion verstärkt.

Dass der Review-Start so früh fällt, ist ein gutes Zeichen. Publisher, die Vertrauen in ihr Produkt haben, verstecken ihre Tests nicht hinter späten Embargos. Ninja Gaiden 4 könnte also tatsächlich das Comeback werden, auf das Fans seit über einem Jahrzehnt warten.

Bleibt nur eine Frage: Kann das Spiel die Balance aus Oldschool-Herausforderung, moderner Technik und respektvoller Weiterentwicklung halten?