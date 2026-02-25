Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC startet am 4. März mit neuen Waffen und 100 fiesen Kämpfen

Am 4. März bekommt Ninja Gaiden 4 mit „The Two Masters“ ein Story-DLC, das euch nach dem Abspann direkt wieder in die Arena zwingt. Keine kosmetische Dreingabe, sondern neue Kapitel für Yakumo und Ryu, härtere Gegner, frische Bosskämpfe – und ein Modus, der Veteranen ordentlich durchknetet.

Neue Waffen ändern das Tempo massiv

Yakumo schwingt künftig die „Solitaire“-Sense. Klingt nach Crowd-Control – ist es auch. Große Schwünge, viel Reichweite, Gegnergruppen werden sauber auseinandergerissen, weshalb ihr das Schlachtfeld aktiver kontrolliert statt nur zu reagieren. Ryu bekommt mit den „Jakotsumon“-Schlangenhandschuhen das Gegenteil: eng, schnell und aggressiv. Kurze Distanzen schrumpfen sofort, Combos zünden direkter, und weil die Moves auf Druck ausgelegt sind, bleibt ihr permanent im Gesicht des Gegners.

Wer noch mitten in der Kampagne steckt, darf beide Waffen direkt nutzen. Das ist fair, weil neue Tools den Flow auch im Hauptspiel verändern, statt sie hinter dem DLC-Ende zu parken.

Abyssal Road fordert 100-mal volle Konzentration

Herzstück des DLC ist „Abyssal Road“, ein Ausdauer-Modus mit 100 individuellen Gefechten. Alte und neue Gegner mischen sich, dazu kommen „Special Blood Essence“ und „Frenzied“-Mechaniken, die die Bedingungen dynamisch verschieben. Ihr könnt euch somit nicht einrosten, weil Buffs, Aggro-Muster und Intensität ständig kippen. Das kann motivieren, weil jeder Run anders eskaliert – es kann aber auch nerven, wenn Balance-Spitzen unfair wirken. Team Ninja verspricht Feinschliff bei Reaktionszeiten und allgemeiner Balance.

Die neuen Kapitel setzen nach dem Hauptspiel an. Wer die Trials und Abyssal Road freischalten will, muss die DLC-Story auf beliebigem Schwierigkeitsgrad abschließen. Das ist eine klare Hürde, aber keine künstliche, weil Team Ninja hier offenbar auf Meisterprüfung statt Schnellzugang setzt. Nebenbei liefert das Update Quality-of-Life-Verbesserungen, Anpassungen an der Kampf-Responsivität und Bugfixes über mehrere Kapitel hinweg. Genau da entscheidet sich, ob das Gesamtpaket runder wird oder nur dicker.

Preislich ist „The Two Masters“ in der Deluxe Edition enthalten, separat kostet es 14,99 EUR. Fairer Deal oder Pflichtkauf für Fans? Wenn die 100 Kämpfe wirklich fordern und die Waffen das Meta verschieben, reden wir über ein massiv gutes Update. Wenn nicht, bleibt es Fleißarbeit für Masochisten.

Unser damaliges Review liefert euch noch mehr Eindrücke zu Ninja Gaiden 4.