Ninja Gaiden: Master Collection – Trailer stellt die Charaktere vor

Zum bevorstehenden Release der Ninja Gaiden: Master Collection gibt es heute einen Blick auf die Charaktere, die man anhand eines neuen Trailers vorstellt.

Die Ninja Gaiden-Serie gehört zu einer der besten in den vergangenen Jahren und umfasst in der Remaster-Auflage die Spiele Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 und Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge. Hinzu kommen zahlreiche DLCs und Boni, wie ein digitales Artbook und den offiziellen Soundtrack.

In Ninja Gaiden dreht sich alles um die Waffen, die so einzigartig sind und einen Tiefgang besitzen, dass es sich anfühlt, als würde man mit jedem Tausch ein anderes Spiel in den Händen halten. Beim Abtrennen der Gliedmaßen der Feinde entsteht ein viszeraler Kampf, der die Bewegungen der Feinde stetig verändert, und diese manchmal noch gefährlicher werden, ganz zu schweigen von einer ganzen Reihe epischer Bosskämpfe, die euch bis auf das Blut herauszufordern werden.

Auf der technischen Seite verspricht man auf allen Plattformen 4K Auflösung und 60fps, wobei die Last-Gen Konsolen wohl auf das Checkboard-Rendering setzen dürften.

Die Ninja Gaiden Master Collection erscheint am 10. Juni 2021.