Nintendo führt erste Abo-Pflicht für Hardware-Button bei der Switch 2 ein – eine Steilvorlage?

Nintendo geht mit der kommenden Switch 2 einen Schritt weiter und führt eine neue Funktion ein, die für Spieler eine wiederkehrende Gebühr erfordert. Die neue C-Taste wird verwendet, um die GameChat-Funktion zu aktivieren, die ähnlich wie Discord funktioniert und es den Spielern ermöglicht, während des Spiels zu chatten, zu streamen oder mit Freunden zu kommunizieren.

Ab dem 31. März 2026 wird diese Funktion allerdings nur noch für Abonnenten von Nintendo Switch Online (NSO) zugänglich sein. Dies bedeutet, dass jeder, der GameChat nutzen möchte, eine NSO-Mitgliedschaft benötigen wird. Die C-Taste, die in der Nintendo Switch 2 verbaut wird, wird ansonsten ungenutzt bleiben und erinnert so an die jährliche Gebühr für die Mitgliedschaft – sei es die Standardvariante für 19,99 Euro oder das erweiterte Paket für 49,99 Euro.

GameChat und C-Taste: Eine neue Ära für die Switch 2

Die GameChat-Funktion soll eine benutzerfreundliche Möglichkeit bieten, mit Freunden im Handheld- oder Dock-Modus zu kommunizieren. Spieler können dabei ein eingebautes Mikrofon nutzen oder eine separate Kamera erwerben, um ihre eigenen Streams zu erstellen oder direkt zu chatten. Diese Funktion ist vergleichbar mit der, die auf anderen Plattformen wie PS5 oder Xbox hinter Premium-Abos versteckt ist, doch Nintendo geht einen Schritt weiter: Zum ersten Mal wird eine Hardware-Taste mit einer Abo-Gebühr verknüpft.

Für alle, die kein NSO-Abonnement haben, wird die C-Taste auf ihrer Switch 2 nahezu nutzlos sein. In einem Interview erklärte Bill Trinen, Vice President of Player and Product Experience bei Nintendo, dass ohne ein aktives Abo auf die Taste keinerlei Funktionalität zugänglich ist – und es wird auch nicht möglich sein, sie anderweitig zu belegen. Trinen betonte, dass NSO ein wesentlicher Bestandteil des Nintendo Switch 2-Erlebnisses sei und GameChat daher nur mit aktiver Mitgliedschaft verfügbar sei.

Kosten der Switch 2 und weitere Vorteile

Neben der NSO-Mitgliedschaft kommt auch der Preis der Nintendo Switch 2 selbst hinzu, die bei 469,99 Euro starten wird, plus steigende Preise für die Spiele. Trotz der zusätzlichen Kosten für NSO gibt es auch Vorteile für Abonnenten: Neben GameChat sollen unter anderem exklusive GameCube-Spiele und kostenlose Upgrades für The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zur Verfügung stehen.

Ob sich die C-Taste und die GameChat-Funktion letztlich wirklich lohnen, bleibt abzuwarten. Mit der Veröffentlichung der Switch 2 im Juni 2025 werden wir sehen, wie Spieler auf diese neue, kostenpflichtige Funktion reagieren und ob sie ein wertvolles Feature oder eher ein unnötiges, kostenpflichtiges Extra bleibt.