Nintendo legt nach: Neue Anti-Palworld-Patente sollen Pocketpair in die Enge treiben

Palworld hat sich seit seinem Launch Anfang 2024 zu einem weltweiten Phänomen entwickelt – nicht nur wegen seiner explosiven Mischung aus Survival, Crafting und Pokémon-ähnlichen Kreaturen, sondern auch wegen der massiven Kontroverse, die das Spiel mit sich bringt. Jetzt legt Nintendo noch einen drauf: Ein neuer Bericht enthüllt, dass sich der japanische Gigant ein drittes Anti-Palworld-Patent gesichert hat – und das vierte steht kurz vor der Erteilung.

Patentoffensive gegen Palworld nimmt Fahrt auf

Damit summieren sich die Anti-Palworld-Patente, die Nintendo aktuell in den USA hält oder bald halten wird, auf insgesamt vier, nachdem die Japaner zuletzt eine erhebliche Niederlage in dem Fall einstecken mussten. Das frisch erteilte Patent mit der Nummer 12.246.255 wurde am 11. März 2025 offiziell registriert. Es beschreibt den fließenden Übergang zwischen fliegenden und landenden Objekten – ein Mechanismus, der auch in Palworld prominent zum Einsatz kommt. Brisant: Der Patentantrag stammt ursprünglich aus dem Jahr 2022, wurde aber seit dem Release von Palworld mehrmals überarbeitet. Zufall? Wohl kaum.

Besonders aufhorchen lässt auch, dass Nintendo sich ein Interview mit dem zuständigen Prüfer des US-Patentamts (USPTO) gesichert hat – ein eher ungewöhnlicher Schritt. Das Ergebnis: Nintendo durfte 23 Patentansprüche nachträglich mit zusätzlichen Anforderungen versehen, zwei wurden gestrichen, einer leicht modifiziert. Und obendrauf kam ein neuer, 24. Anspruch, der sich explizit auf die Interaktion mit einer fangbaren oder bekämpfbaren Figur bezieht. Wer da nicht sofort an Palworld denkt, hat vermutlich nie eins der süßen, aber oft schwer bewaffneten Kreaturen in Aktion gesehen.

Klage oder Kalkül? Warum Pocketpair jetzt nervös werden könnte

Branchenexperten sehen in der zunehmenden Patentflut ein klares Signal: Nintendo und die Pokémon Company bereiten sich auf einen möglichen Schlag gegen Pocketpair vor. Laut GamesFray sei eine Patentverletzungsklage in den USA „ziemlich wahrscheinlich“. Zwar ist noch nichts offiziell, aber die juristischen Fronten scheinen sich zu verhärten.

Ob es tatsächlich zur Klage kommt, hängt wohl auch von den Entwicklungen in Japan ab, wo Nintendo ebenfalls rechtliche Schritte prüft. Bis dahin bleibt Palworld ein schwebender Fall – mit Millionen Fans im Rücken und einem drohenden Nintendo-Blitz am Horizont. Die große Frage lautet: Hat Pocketpair einen Plan B? Oder wird Palworld bald Geschichte sein?