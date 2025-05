Nintendo Switch 2: Comeback als Third-Party-König voraus?

Jahrzehntelang war Nintendo im Verhältnis zu Third-Party-Publishern bestenfalls ein komplizierter Ex-Partner – charmant, aber unzuverlässig. Während Sony und Microsoft im Laufe der Zeit zu offenen, leistungsstarken Plattformen für westliche Studios wurden, blieb Nintendo mit seinen eigenwilligen Hardware-Konzepten und restriktiven Geschäftsmodellen eher ein Sonderfall. Doch jetzt, im Jahr 2025, prognostizieren Analysten eine Zukunft, in der die Nintendo Switch 2 nicht nur zur erfolgreichsten Konsole der nächsten Jahre wird – sondern auch zur primären Plattform für Drittanbieter. Und das ist mehr als nur eine steile These.

Von der Nischenkonsole zum Branchenmotor?

Die Analystengruppe DFC Intelligence spricht von nicht weniger als 100 Millionen verkauften Konsolen bis Ende 2029. Das ist nicht nur ambitioniert – es ist ein Statement gegen die aktuelle Branchenstimmung, die von Rezession, Blockbuster-Flauten und allgemeinen Ermüdungserscheinungen geplagt wird. Ausgerechnet Nintendo, der ewige Außenseiter mit Bastlerimage, soll also die Branche retten? Klingt erst mal nach Fanfiction – bis man genauer hinsieht.

Denn tatsächlich hat Nintendo in den letzten Jahren still und stetig das Vertrauen vieler Publisher zurückgewonnen. Square Enix, CD Projekt, Activision – Namen, die einst primär auf Sony und Microsoft hörten, zeigen plötzlich Interesse an Nintendos Plattform. Dass Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 schon für die Switch 2 bestätigt ist, spricht Bände. Square Enix möchte ebenfalls All-In bei Multiplattformveröffentlichungen gehen, während Sony zunehmend mit Switch-Release liebäugelt. Und mit der Verzögerung von GTA 6 bekommt Nintendo sogar ein seltenes Geschenk: ein ruhiges Weihnachtsgeschäft, das man mit eigenen Spielen und starken Partnern dominieren könnte.

100 Millionen Konsolen – und plötzlich will jeder mitspielen

Klar: Noch fehlt der große Third-Party-Paukenschlag. Ubisoft? Schweigt. Microsoft? Ist mit sich selbst beschäftigt. Doch sollten sich die Verkaufszahlen so entwickeln wie prognostiziert, wird kein Publisher riskieren, an 100 Millionen potenziellen Kunden vorbeizuentwickeln. Wirtschaftlich wäre das Suizid.

Und vielleicht liegt genau hier die eigentliche Revolution: Nicht in der Technik, nicht im Konzept – sondern in der Wahrnehmung. Wenn Nintendo es schafft, als gleichberechtigter Teil des Core-Gaming-Ökosystems akzeptiert zu werden, als Plattform für alle Spieler und nicht nur für Fans von Mario und Zelda, dann erleben wir tatsächlich eine historische Wende.

Ob Nintendo diesen Ball aufnimmt oder wieder ins Pilzkönigreich zurückdribbelt, bleibt abzuwarten. Doch eines steht fest: Die Karten auf dem Konsolenmarkt werden neu gemischt. Und Nintendo hält diesmal mehr als nur einen Joker in der Hand.