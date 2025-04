Nintendo Switch 2 – Details zum Launch, Spiele, Hardware und teurer als erwartet

Nintendo hat offiziell die Nintendo Switch 2 vorgestellt und damit eine neue Ära des hybriden Spielens eingeläutet. Mit einem Launch-Termin am 5. Juni 2025 und dem neuen „Mario Kart World“ als Zugpferd verspricht die neue Konsole, die Grenzen des bisher Dagewesenen zu sprengen. Die neue Konsole hat allerdings auch ihren Preis – und der hat es in sich.

Technische Innovationen und ein Hauch von Eleganz

Die Nintendo Switch 2 selbst ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ihr schlankes, größeres Design, präsentiert in einem eleganten Schwarz, strahlt eine neue Reife aus. Die magnetisch abnehmbaren Joy-Con-Controller, die nun auch als kabellose Mäuse fungieren können, eröffnen ganz neue Spielmöglichkeiten. Der 4K-fähige HDR-Bildschirm, der integrierte Ständer und der achtmal größere Speicherplatz sind nur einige der technischen Highlights, die die Nintendo Switch 2 zu einem wahren Kraftpaket machen. Den Anfang macht „Mario Kart World“.

„Mario Kart World“ ist nicht einfach nur ein weiteres Spiel der beliebten Rennserie – es ist eine Revolution. Erstmals in der Geschichte der Franchise verlassen die Spieler die engen, vorgefertigten Strecken und stürzen sich in eine riesige, offene Welt. 24 Fahrer, so viele wie nie zuvor, rasen mit ihren Karts, Motorrädern, Booten, Trucks, Schneemobilen und Flugzeugen durch abwechslungsreiche Landschaften. Von sonnenverwöhnten Stränden über schneebedeckte Gipfel bis hin zu pulsierenden Metropolen – die Welt von „Mario Kart World“ ist ein einziger, gigantischer Spielplatz.

Ein Paradies für Retro-Fans und Next-Gen-Gamer

Nintendo hat nicht nur an die Zukunft gedacht, sondern auch an die Vergangenheit. Mit einer umfangreichen Erweiterung von Nintendo Switch Online werden GameCube-Klassiker wie „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ und „F-Zero GX“ wiederbelebt, stilecht spielbar mit kabellosen GameCube-Controllern. Aber auch die neuesten Blockbuster wie „James Bond 007“ von IO Interactive und „Elden Ring: Tarnished Edition“ und „Hades 2“ finden ihren Weg auf die Switch 2, was die Konsole zu einem Muss für jeden Gamer macht.

Neben den bereits angekündigten Spielen hat Nintendo noch einige Asse im Ärmel. „Hyrule Warriors: Age of Imprisonment“ verspricht epische Schlachten im Hyrule-Universum, während „The Duskbloods“, ein düsteres Action-Adventure von FromSoftware, die Spieler in eine finstere, von Bloodborne inspirierte Welt entführt. Und als ob das nicht genug wäre, kehrt „Kirby AirRiders“ unter der Regie von Masahiro Sakurai zurück, um nostalgische Herzen höherschlagen zu lassen.

Ein weiteres Highlight ist „Donkey Kong Bananza“, ein Open-World-Abenteuer, das sich an „Super Mario Odyssey“ und „Breath of the Wild“ orientiert. Die Spieler erkunden eine riesige, frei begehbare Welt voller Dschungel, Ruinen und Geheimnisse.

Die Zukunft des Spielens hat ihren Preis

Mit der Nintendo Switch 2 und „Mario Kart World“ hat Nintendo einen neuen Standard gesetzt. Die Kombination aus technischer Innovation, spielerischer Vielfalt und einem Hauch von Nostalgie macht die Switch 2 zu einer Konsole, die sowohl alteingesessene Nintendo-Fans als auch neue Spieler begeistern wird. Offiziell kostet die Nintendo Switch 2 450 US-Dollar, während der Preis in Europa bei 470 Euro liegen soll.