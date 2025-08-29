Nintendo Switch 2 – Die letzte Bastion vor dem Untergang der physischen Spiele

Während viele Publisher konsequent auf Digital setzen und das Ende der physischen Spiele heraufbeschwören, zeigt CD Projekt RED, dass das physische Medium nicht überall tot ist – zumindest nicht auf der Nintendo Switch 2. Mit Cyberpunk 2077: Ultimate Edition als Launch-Titel nutzt CDPR die Konsole strategisch und beweist, dass physische Medien eine gewisse Relevanz haben. Die Frage ist lediglich: Wie lange noch?

Physische Verkäufe als strategisches Plus

Rund 70 % der bisherigen Switch-Verkäufe stammen von physischen Kopien, alles auf einer 64 GB Cartridge, wie man im jüngsten Quartalsbericht unterstreicht. Plug-and-play, keine Lizenzen, keine Cloud-Abhängigkeit. Genau diese Vorteile schätzen Spieler, während Digital-Only-Konsolen den Besitz immer weiter entmaterialisieren. Für CDPR ist das kein Nebeneffekt, sondern ein strategisches Asset. Zum ersten Mal erscheint ein Spiel des Studios gleichzeitig mit einer Konsolenpremiere, und der physische Verkauf wird maximal ausgenutzt.

Die Nintendo Switch 2 ist dabei eine Ausnahme. Während Sony und Microsoft konsequent digitale Strategien verfolgen, zeigt CDPR, dass physische Medien situativ extrem wertvoll sein können. Besonders für Third-Party-Titel, die sich gegen Erstpartytitel durchsetzen müssen, bietet das physische Medium Sichtbarkeit, Markenbindung und unmittelbare Verkäufe. Die Switch als Hybrid-Konsole erlaubt es Spielern zudem, wirklich Eigentum zu erwerben, ein Aspekt, den digitale Vertriebswege nur schwer ersetzen können.

Finanzbericht bestätigt Erfolg der Strategie

Der kürzlich veröffentlichte Halbjahresbericht untermauert diese Strategie. Der Verkauf von Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf der Switch 2 trug signifikant zu den gestiegenen Umsätzen bei – die Verkäufe von Waren und Materialien wuchsen um 28 % auf 103 Millionen PLN. Der hohe Anteil physischer Kopien zeigt, dass die Strategie wirtschaftlich funktioniert, selbst wenn digitale Verkäufe langfristig höhere Margen liefern.

Zudem ist der Launch ein Marketing- und Sichtbarkeitsgewinn. Er markiert nicht nur einen neuen Plattformstart, sondern demonstriert CDPRs Fähigkeit, technologische Innovation, Multiplattformpräsenz und klassische physische Medien zu kombinieren. Das physische Medium wird so zum Statement gegen die vollständige Digitalisierung. Sie lebt, sie verkauft, und sie stärkt gleichzeitig die Marke.

Kurz gesagt: Die Nintendo Switch 2 bleibt ein klarer Ausnahmefall in einer sonst digital dominierten Branche – und CD PROJEKT RED spielt diese Nische geschickt aus. Dass physische Medien hier noch glänzen, zeigt, wie sehr plattformspezifische Strategien Chancen eröffnen können, ohne jedoch daran etwas zu ändern, dass das physische Medium langfristig vom Aussterben bedroht ist.

Was meint ihr? Physische Medien sterben nicht überall – die Nintendo Switch 2 zeigt, dass Ausnahmen existieren. Wie seht ihr die Zukunft von Discs und Cartridges?