Nintendo Switch 2 – Die letzte Bastion vor dem Untergang der physischen Spiele

Während viele Publisher konsequent auf Digital setzen und das Ende der physischen Spiele heraufbeschwören, zeigt CD Projekt RED, dass das physische Medium nicht überall tot ist – zumindest nicht auf der Nintendo Switch 2. Mit Cyberpunk 2077: Ultimate Edition als Launch-Titel nutzt CDPR die Konsole strategisch und beweist, dass physische Medien eine gewisse Relevanz haben. Die Frage ist lediglich: Wie lange noch?
Physische Verkäufe als strategisches Plus
Rund 70 % der bisherigen Switch-Verkäufe stammen von physischen Kopien, alles auf einer 64 GB Cartridge, wie man im jüngsten Quartalsbericht unterstreicht. Plug-and-play, keine Lizenzen, keine Cloud-Abhängigkeit. Genau diese Vorteile schätzen Spieler, während Digital-Only-Konsolen den Besitz immer weiter entmaterialisieren. Für CDPR ist das kein Nebeneffekt, sondern ein strategisches Asset. Zum ersten Mal erscheint ein Spiel des Studios gleichzeitig mit einer Konsolenpremiere, und der physische Verkauf wird maximal ausgenutzt.
Die Nintendo Switch 2 ist dabei eine Ausnahme. Während Sony und Microsoft konsequent digitale Strategien verfolgen, zeigt CDPR, dass physische Medien situativ extrem wertvoll sein können. Besonders für Third-Party-Titel, die sich gegen Erstpartytitel durchsetzen müssen, bietet das physische Medium Sichtbarkeit, Markenbindung und unmittelbare Verkäufe. Die Switch als Hybrid-Konsole erlaubt es Spielern zudem, wirklich Eigentum zu erwerben, ein Aspekt, den digitale Vertriebswege nur schwer ersetzen können.
Finanzbericht bestätigt Erfolg der Strategie
Der kürzlich veröffentlichte Halbjahresbericht untermauert diese Strategie. Der Verkauf von Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf der Switch 2 trug signifikant zu den gestiegenen Umsätzen bei – die Verkäufe von Waren und Materialien wuchsen um 28 % auf 103 Millionen PLN. Der hohe Anteil physischer Kopien zeigt, dass die Strategie wirtschaftlich funktioniert, selbst wenn digitale Verkäufe langfristig höhere Margen liefern.
Zudem ist der Launch ein Marketing- und Sichtbarkeitsgewinn. Er markiert nicht nur einen neuen Plattformstart, sondern demonstriert CDPRs Fähigkeit, technologische Innovation, Multiplattformpräsenz und klassische physische Medien zu kombinieren. Das physische Medium wird so zum Statement gegen die vollständige Digitalisierung. Sie lebt, sie verkauft, und sie stärkt gleichzeitig die Marke.
Kurz gesagt: Die Nintendo Switch 2 bleibt ein klarer Ausnahmefall in einer sonst digital dominierten Branche – und CD PROJEKT RED spielt diese Nische geschickt aus. Dass physische Medien hier noch glänzen, zeigt, wie sehr plattformspezifische Strategien Chancen eröffnen können, ohne jedoch daran etwas zu ändern, dass das physische Medium langfristig vom Aussterben bedroht ist.
Was meint ihr? Physische Medien sterben nicht überall – die Nintendo Switch 2 zeigt, dass Ausnahmen existieren. Wie seht ihr die Zukunft von Discs und Cartridges?
Ja physische Medien ist nicht mehr zeitgemäß. PC und Laptop haben beispielsweise schon lange kein Laufwerk mehr.
Kosta Reisch auf konsole bleiben sie zeitgemäß da spiele auf disk günstiger sind als digital
Sascha Schmidt und man kann sie verleihen, verkaufen, tauchen…
Christian Hoffmann so siehts aus
Also wer heute noch auf CDs, DVDs oder Blue-Ray setzt, ist echt von gestern. Selbst mp3 ist schon old-school. Übrigens sind CDs der Klimakiller schlechthin. Für die Herstellung einer einzigen CD wird soviel Energie verbraucht, dafür könnte man eine Woche lang 24h durchzocken. Das ist aber schon seit etlichen Jahren bekannt.
Jan Vollenbröker ich setze da voll und ganz drauf grade bei Filme die Qualität bezüglich Bild und Ton sind da deutlich besser als der Streaming Müll, Spiele technisch Kauf ich auch ausschließlich auf Disk weil ich die Games meist wieder abgebe nach dem ich sie fertig gezockt habe ♂️ zudem man immer davon ausgehen muss das die Games wegen Lizenz Rechten Abläufe aus deine Spiele Bibliothek verschwinden guck dir an was mit den Filmen auf der ps3 passiert ist wo den Leuten einfach so sämtliche Filme entzogen wurden weil Sony die Lizenzen nicht mehr erweitert hat ♂️zudem man immer davon ausgehen muss das dein Account gehackt wird mit is das damals zb passiert als der große Yahoo Hack stattgefunden hat und mehrere Million Nutzer Daten gestohlen wurden an dem Tag habe ich ein ganzen psn Account verloren mit mehreren 100 Spielen drauf die ich nie wieder sehen werde hätte ich sie damals auf Disk gekauft wer der Verlust nie so enorm ♂️
René Brummund das wird bald nicht möglich sein. Physische Medien werden aussterben. Es wird nur noch digital.
Jan Vollenbröker wer auf disk setzt will sammeln und weiß das spiele auf disk günstiger sind als digital
mp3 kann man kopieren und mit machen was man möchte, meine digitalen ps5 spiele kann ich nicht lokal abspeichern, auf andere konsolen kopieren etc… ich zahle 80 für einen download und mir gehört nichts! gibts probleme mit dem account oder sind die server mal weg, war es das.
meine mps3 kann ich auf 1000 pcs, festplatten etc haben und damit machen, was ich möchte. weiterdenken bitte 🙂
Die switch 2 ist nicht die letzten Bastion….die switch 2 ist der b e s c h m u t z e r von retail….Mit den f a k e retail spielen (game key cards) hat Nintendo den Vogel abgeschossen und pusht noch mehr zu only digital als sony.
anstatt die letzte „saubere“ Konsolen mit „echten“ spielen in der Hand zu sein, ist die switch 2 eine Mischmaschkonsole, die f a k e retail spiele liefert, für fast jedes Spiel Updates benötigt und sogar mit der abwärtskompatibilität mehr Probleme als die ps5 hat
Dazu die frechsten Preise überhaupt….
Nein….die switch 2 ist das demütigendste und peinlichste, was nintendo gerade mit ihrem kulturellen Status je hervorgebracht haben
Ich bin switch 2 user und fühle mich mit dem Ding eher wie ein switch 2 loser
Und das liegt am Gerät! xD