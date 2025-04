Nintendo Switch 2 Direct – ab 15 Uhr mit Infos zu Hardware, Spielen und mehr

Heute ist es soweit! Die nächste Nintendo Direct steht an, und diesmal geht es um nichts Geringeres als die Nintendo Switch 2. Ab 15 Uhr zeigen die Japaner, was Spieler und Fans von der nächsten Generation der Switch erwarten können. Fans spekulieren seit Monaten über Specs, Spiele und Preis – und heute gibt es endlich Antworten. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr das Event verfolgen könnt und welche Enthüllungen uns vermutlich erwarten.

Wann und wo findet die Nintendo Switch 2 Direct statt?

Die Nintendo Switch 2 Direct wird am 2. April 2025 ausgestrahlt. Los geht es um 15 Uhr MEZ. Der Livestream läuft auf den offiziellen Nintendo-YouTube– und Twitch-Kanälen. Wer nicht live dabei sein kann, kann sich die Show natürlich auch später noch anschauen. Nintendo wird zudem News und Zusammenfassungen in der Nintendo Today App bereitstellen.

Was wird gezeigt?

Nintendo hat bisher nur eine Kleinigkeit bestätigt: Mario Kart 9 wird definitiv gezeigt. Aber seien wir ehrlich – das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es wird höchste Zeit, dass wir mehr von Metroid Prime 4: Beyond sehen, das ja bereits letzte Woche kurz aufgetaucht ist. Und was wäre ein Nintendo-Event ohne ein neues Mario-Spiel? Gerüchte besagen, dass eine Fortsetzung zu Super Mario Odyssey in Arbeit sein könnte.

Noch spannender als die Spiele selbst sind aber die Hardware-Details. Die erste Switch hat inzwischen acht Jahre auf dem Buckel, also wird Nintendo sicherlich einige zeitgemäße Upgrades präsentieren. 4K? HDR? Höhere Bildraten? Mehr Speicher? Alles heißt es! Dazu kommt der Preis: Angeblich soll die Konsole um die 400 Euro kosten und bereits im Juni 2025 erscheinen – aber das bleibt abzuwarten.

Klar, Nintendo wird uns mit Infos zur neuen Hardware versorgen, aber das Beste sind oft die Überraschungen, die auch für PlayStation-Spieler interessant sind. Durch die leistungsstärkere Hardware wird es vermehrt Titel geben, die auf allen Konsolen erscheinen. Vielleicht nicht gleich ein neues Zelda, aber zum Beispiel das Oblivion-Remake. Oder ein lange verschollen geglaubtes Franchise kehrt zurück? Wir sind gespannt – und ihr solltet es auch sein.

Es könnte definitiv einer der spannendsten Nintendo-Momente des Jahres werden, von dem die ganze Industrie profitiert. Um 15 Uhr geht es los!