Nintendo Switch 2 setzt auf teure Speicherkarten – Da kann man auch bei der PS5 bleiben

Die Nintendo Switch 2 steht in den Startlöchern und verspricht eine beeindruckende Leistung mit 4K-Gaming, schnelleren Ladezeiten und einer revolutionären Speichertechnologie. Doch während die Gaming-Welt gespannt auf die neue Konsole blickt, taucht eine entscheidende Frage auf: Lohnt es sich wirklich, so tief in die Tasche zu greifen, wenn vorerst nur wenige Exklusivtitel, dafür umso mehr Ports geboten werden? Und was bedeutet das für die Zukunft der Nintendo Switch 2, die in vielerlei Hinsicht bereits wie ein Luxusgut erscheint? Die PS5 erscheint da vorerst die bessere Option zu sein.

Teure Karten für teure Spiele

Die Antwort scheint nicht ganz so einfach, wie es zunächst klingt. Lexar, als erster Hersteller, bringt mit der PLAY PRO microSDXC Express Card eine 1-TB-Variante auf den Markt, die mit einer beeindruckenden Lesegeschwindigkeit von bis zu 900 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 600 MB/s aufwartet. Dies ist ein echter Fortschritt im Vergleich zu herkömmlichen microSD-Karten und ermöglicht flüssiges Gameplay selbst bei grafikintensiven 4K-Spielen. Doch der Preis ist nicht von der Hand zu weisen: 280 Euro für 1 Terabyte Speicherplatz, plus die 470 Euro für die Konsole selbst, die lediglich 256 GB Speicher an Bord hat. Hinzu kommen die teuren Spiele, die bis zu 80 Euro in digitaler Form kosten können. Zum Vergleich: Eine PlayStation 5 bietet eine ähnliche oder sogar bessere Performance zu einem vergleichbaren Preis – und das ohne die Notwendigkeit, zusätzlich in teure Speichermedien zu investieren.

Immerhin ist die PS5 bereits eine leistungsstarke Konsole mit einer breiten Auswahl an exklusiven Titeln, die es auf der Nintendo Switch 2 noch nicht gibt – und das zu einem geringeren Preis, vor allem, wenn man die zusätzlichen Kosten für die microSD Express-Karten einbezieht. Als Zweitkonsole ist die Nintendo Switch 2 daher eher zunächst ungeeignet.

Die Switch 2 als Luxusgut: Ein Trend, der sich fortsetzen könnte

Während die Einführung der microSD Express-Karten eine klare Zukunftssicherheit bietet – schließlich ermöglicht die höhere Geschwindigkeit eine bessere Performance bei kommenden Blockbustern – könnte die Nintendo Switch 2 in eine ähnliche Richtung wie die PS5 Pro gehen, indem sie sich als Luxusobjekt etabliert. Doch was bringt einem eine Konsole, die von Anfang an auf hohe Preise setzt, wenn das Angebot an echten Exklusivtiteln noch eher spärlich ist?

Aktuell sind nur drei oder vier Exklusivtitel angekündigt, die sich auf der neuen Nintendo Switch 2 wirklich lohnen könnten – und das bei einem Preis, der die PS5 bereits überschreitet. In Kombination mit den hohen Kosten für die Speichererweiterung stellt sich schnell die Frage: Lohnt sich der Kauf für ein paar Ports und Remakes, die auf anderen Plattformen bereits erhältlich sind? Von dem gezeigten Line-up war auch der frühere PlayStation CEO Shuhei Yoshida ein wenig enttäuscht. Abgesehen davon werden die Spieler auf der PS5 immer das bessere Erlebnis haben. Und mit PlayStation Portal auch unterwegs.

Die Nintendo Switch 2 oder die PS5 – eine Frage der Prioritäten

Am Ende des Tages stellt sich jeder Gamer selbst die Frage: Ist mir die Nintendo Switch 2 die Investition in teure Speichertechnologie und hohe Hardwarekosten wert? Wenn man eine breite Auswahl an exklusiven Titeln sucht, die eine größere Langlebigkeit versprechen, und wenn man Wert auf eine Konsole legt, die sofort nach dem Kauf einsatzbereit ist, dann ist die PS5 vielleicht der klügere Kauf. Wer jedoch das neueste Spielerlebnis in der Handheld-Kategorie sucht und bereit ist, für die vorerst wenigen Exklusivtitel und das neue Design der Nintendo Switch 2 zu zahlen, wird möglicherweise nicht enttäuscht werden – auch wenn der Preis zunächst abschreckend wirken mag.

Die Antwort auf die Frage, ob sich die teuren Speicherkarten wirklich lohnen, wird wohl von den kommenden Spielen und der Entwicklung des Marktes abhängen. Die Nintendo Switch 2 ist auf dem besten Weg, ein echtes Luxusgut zu werden – und das nicht nur durch die Konsole selbst, sondern auch durch die teuren Speichererweiterungen, die in der Gaming-Welt nur allzu bekannt sind.