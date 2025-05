Nintendo Switch 2 Spezifikationen: Das letzte Technik-Geheimnis ist gelüftet

Nintendo hat das technische Schweigen rund um die Nintendo Switch 2 offiziell gebrochen – zumindest so weit, wie es Nintendo eben tut. Keine vollständige Offenlegung, keine Power-Show à la Sony oder Microsoft. Stattdessen das klassische Nintendo-Prinzip: Wir liefern genug Infos, um die Fantasie anzuregen, und überlassen den Rest den Entwicklern – und den Fans. Was wir jetzt aber wissen, zeigt: Die Nintendo Switch 2 ist kein Wunderwerk der Technik, aber ein klug durchdachtes Upgrade, das genau da ansetzt, wo es zählt.

Die Specs im Überblick – und was sie bedeuten

Diese letzte Geheimnis wurde nun via Digital Foundry gelüftet und sieht wie folgt aus: Mit einem maßgeschneiderten T239-Chip von Nvidia geht die Nintendo Switch 2 einen deutlichen Schritt nach vorn. Der neue Acht-Kern-ARM-Cortex-A78C-Prozessor ist ein klarer Sprung gegenüber dem betagten Tegra X1 der ersten Switch. Sechs Kerne stehen Entwicklern zur Verfügung, zwei sind für das System reserviert. GPU-seitig werkelt ein Ampere-Chip mit 1536 CUDA-Kernen – das ist nicht High-End wie bei der PS5, aber für Nintendo-Verhältnisse eine kleine Revolution.

Die GPU erreicht bis zu 3,072 TFLOPs im Dock-Modus – wohlgemerkt: Das sind keine Zahlen, die Sony oder Microsoft ins Schwitzen bringen, aber im Nintendo-Kosmos ist das ein Quantensprung. Raytracing? Ja, theoretisch. DLSS? Fix integriert. Ein klarer Fingerzeig, dass Nintendo jetzt ernst macht beim Thema Bildqualität – und dabei gleichzeitig auf Effizienz setzt.

Speicher, Display, Features – Nintendo goes modern

12 GB LPDDR5X-RAM (davon 9 GB für Spiele), 256 GB interner Speicher (erweiterbar via MicroSD Express), ein 1080p-HDR-Display mit VRR – Nintendo modernisiert sich auf ganzer Linie. Besonders clever: Die Integration eines dedizierten File Decompression Engines (FDE). Weniger CPU-Last beim Laden, kürzere Ladezeiten. Sony hat mit der PS5 auf schnelle SSDs gesetzt – Nintendo erreicht ähnliche Ziele auf eigene Art.

Und was heißt das für die PS5?

So absurd es klingt: Die Nintendo Switch 2 ist in einer eigenen Liga unterwegs – und genau das macht sie gefährlich. Während Sony und Microsoft um die Krone der Performance kämpfen, spielt Nintendo sein Spiel mit cleveren Kompromissen. Die PS5 bleibt in Sachen Grafik, Ladezeiten und Gesamtleistung unerreichbar – aber das ist egal. Denn was die Nintendo Switch 2 liefert, ist eine moderne, mobile Plattform, die durch DLSS und Custom-Optimierungen näher an das „große“ Konsolen-Erlebnis heranrückt als je zuvor.

Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn man sich ansieht, wie Nintendo mit Systemressourcen umgeht: 3 GB RAM sind für das System reserviert, 2 CPU-Kerne ebenfalls. Und sogar Features wie Game Chat sind so integriert, dass sie in der Performance messbar Auswirkungen haben – Nintendo gibt Entwicklern sogar Tools an die Hand, um das zu simulieren. Das ist nicht Next-Gen im klassischen Sinn, sondern „Next-Nintendo“: pragmatisch, fokussiert, effizient.

Wer sich einen PS5-Klon mit Nintendo-Logo erhofft hat, wird enttäuscht. Aber wer auf eine mobile Konsole mit smarter Technik, deutlich gesteigerter Leistung und neuen Möglichkeiten gehofft hat, der bekommt genau das. Nintendo hat nie versucht, Sony technologisch zu überholen – aber mit der Switch 2 schließen sie die Lücke, ohne ihre Identität zu verlieren.

Was am Ende zählt, sind die Spiele. Und hier könnte Nintendo – auch dank DLSS und mehr GPU-Power – erstmals Spiele abliefern, die man sich bisher nur auf PS5 oder Xbox vorstellen konnte. Die große Frage lautet nun: Was macht Sony, wenn Mario plötzlich aussieht wie ein Naughty-Dog-Charakter?