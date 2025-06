Nintendo Switch 2: Tacker im Display zerstört Konsole – GameStop vermasselt den Launch

Zum Launch der Nintendo Switch 2 wollten viele Fans einfach nur ihre neue Konsole abholen, auspacken und loszocken. Stattdessen landeten etliche Geräte direkt wieder auf dem Rücksendestapel – mit zwei Löchern im Bildschirm. GameStop hat den Launch für einige so vermasselt wie noch niemand zuvor.

GameStop tackert Beleg direkt durch die Konsole

In mehreren US-amerikanischen Städten berichten enttäuschte Käufer davon, dass ihre nagelneue Nintendo Switch 2 bereits beim Auspacken beschädigt war. Grund dafür: In mindestens einer GameStop-Filiale wurden die Kaufbelege kurzerhand direkt an die Verpackung getackert. Und das genau an der Stelle, wo unter dem Karton – wenig geschützt – der Bildschirm der Konsole liegt.

Ein weiterer X-User postete ein Foto der Mitternachts-Schlange vor einem GameStop-Store. Laut seinem Bericht (und zahlreichen ähnlichen Beiträgen) haben mehrere Kunden dort ihre Konsole mit sichtbaren Löchern im Display erhalten. Die Geräte funktionieren zwar noch – aber mit zwei metallischen Einschusslöchern mitten im Screen ist das Spielerlebnis alles andere als brauchbar.

Wie viele Konsolen tatsächlich betroffen sind, ist derzeit unklar. Offizielle Zahlen gibt es nicht. GameStop hat bislang kein öffentliches Statement dazu abgegeben, bot betroffenen Kunden aber einen schnellen Austausch der Geräte an.

Nintendo Switch 2 Konsole noch vor dem Verkauf zerstört

Verpackungsdesign von Nintendo steht ebenfalls in der Kritik

Während GameStop sich mit dem Tacker-Fehlgriff eindeutig einen Platz im Launch-Fiasko gesichert hat, stellt sich auch die Frage: Warum liegt der Bildschirm so exponiert in der Verpackung?

Laut mehreren Nutzerberichten liegt die Nintendo Switch 2 in der Box mit dem Display nach oben, nur geschützt durch eine dünne Kunststofffolie. Einen Karton-Inlay oder ähnlichen mechanischen Schutz gibt es offenbar nicht. Selbst ein einfacher, flacher Tackervorgang durch den Umkarton reicht so aus, um den Screen zu beschädigen.

Einige Fans fordern daher, dass Nintendo künftig robuster verpackt – gerade bei einem Produkt dieser Preisklasse. Andere erinnern an das Chaos rund um die Vorbestellungen in den USA, bei dem bereits viele Kunden leer ausgingen. Jetzt hat das Release-Debakel ein neues Kapitel bekommen.

Wer haftet jetzt für den Schaden?

Die Frage nach der Verantwortung bleibt vorerst unbeantwortet. Klar ist nur: Für die betroffenen Käufer bedeutet das, dass sie entweder auf Ersatz hoffen oder sich eine neue Konsole besorgen müssen. Besonders bitter für alle, die monatelang auf den Launch hingefiebert haben – und jetzt mit zwei kleinen Löchern im Traumgerät dastehen.

Was denkt ihr: Hätte Nintendo das verhindern können? Oder liegt der Fehler allein bei GameStop? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!