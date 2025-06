Nintendo Switch 2 vs. PS5 – Darum sieht Sony keine Gefahr in dem Handheld

Die Gaming-Branche steht vor einem spannenden Wettstreit: Nintendo hat mit der Switch 2 einen vielversprechenden Start hingelegt, während Sony weiterhin auf seine PlayStation 5 setzt. In einem Gespräch mit Investoren nach der letzten Geschäftspräsentation von Sony äußerte sich Hideaki Nishino, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, zu den Befürchtungen, die neue Nintendo-Konsole könnte der PS5 ernsthafte Konkurrenz machen.

PS5 für große Bildschirme und immersive Erlebnisse

Nishino betonte, dass Sony die Entwicklungen im Gaming-Markt genau beobachtet, vor allem auch die Aktionen anderer Hersteller wie Nintendo. Ein gesunder Wettbewerb sei für die Branche insgesamt vorteilhaft, da neue Produkte mehr Nachfrage und Begeisterung erzeugen. Dennoch verfolgt Sony einen klaren Kurs: „Wir glauben, dass für großartige Spielerlebnisse auf großen Bildschirmen die Leistung auf PS5-Niveau erforderlich ist.“

Das bedeutet, dass Sony weiterhin auf die technische Power der PS5 setzt, um immersive Spielewelten und innovative Features wie den DualSense-Controller zu bieten. Diese Kombination will Sony als Alleinstellungsmerkmal gegen Konkurrenzprodukte ausspielen. Die PS5 richtet sich also vor allem an Gamer, die auf Qualität, Performance und tiefgehende Spielerlebnisse Wert legen.

Nintendo Switch 2 startet mit starken Verkaufszahlen

Derweil hat die Nintendo Switch 2 mit rund 3,5 Millionen verkauften Einheiten in den ersten Wochen einen sehr erfolgreichen Start hingelegt. Das bestätigt Nintendos Stellung als ernstzunehmender Mitbewerber, der vor allem im mobilen und Hybrid-Gaming stark ist. Zwar liegt die Switch hardwareseitig unter der PS5, dennoch trifft sie mit ihrem Konzept und dem breiten Spieleangebot eine große Zielgruppe.

Sony zeigt sich dennoch selbstbewusst. Nishino erwähnte zudem, dass die PS5 erstmals in ihrer fast fünfjährigen Lebenszeit mehr aktive monatliche Nutzer verzeichnet als die PS4. Das ist ein gutes Zeichen für die Langlebigkeit der aktuellen Konsole.

Außerdem wurde kurz auf die nächste Konsolengeneration, die PS6, eingegangen – konkrete Details stehen aber noch aus. Sony scheint sich weiterhin Zeit zu nehmen, um die zukünftigen Hardware-Pläne sorgfältig zu entwickeln.

Die PlayStation 5 bleibt weiterhin ein starker Konkurrent auf dem Konsolenmarkt, auch wenn Nintendo mit der Switch 2 eine beeindruckende Verkaufsleistung zeigt. Der Wettbewerb dürfte die Branche beleben, ohne dass Sony seine technische Ausrichtung kurzfristig ändern will.

Wie seht ihr den Wettkampf zwischen Nintendo Switch 2 und PS5? Welche Konsole bevorzugt ihr und warum? Schreibt es in die Kommentare!