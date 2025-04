Nintendo verschiebt Switch 2-Vorbestellungen in den USA wegen Trump-Zöllen

Eigentlich hätte es ein Freudenfest für alle Nintendo-Fans in den USA werden sollen. Der Startschuss für die Vorbestellungen der heiß erwarteten Nintendo Switch 2 war für den 9. April angesetzt – ein Datum, das sich viele Gamer schon fett im Kalender markiert hatten. Doch nun sorgt eine politische Keule aus Washington für Ernüchterung: Aufgrund neuer Zollankündigungen durch Präsident Donald Trump wird der Vorverkauf in den USA auf unbestimmte Zeit verschoben.

Was ist passiert?

Am 3. April kündigte Trump eine Reihe neuer Importzölle an – unter anderem auf Elektronik aus Asien. Diese Entscheidung hat nicht nur Panini-Sammler durch geänderte PSA-Bewertungen ins Schwitzen gebracht, sondern trifft nun auch Nintendo und seine US-Kundschaft direkt. In einer offiziellen Stellungnahme begründet Nintendo die Verschiebung der Vorbestellungen mit dem Wunsch, „die möglichen Auswirkungen von Zöllen und sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten“.

Der Veröffentlichungstermin der Nintendo Switch 2 – der 5. Juni 2025 – soll allerdings weiterhin Bestand haben. Lediglich der Vorverkauf verzögert sich. Die USA sind somit vorerst außen vor, während in Europa, Japan und anderen Märkten ab sofort vorbestellt werden kann.

Nintendo zwischen Risikoabwägung und Marktstrategie

Die Entscheidung von Nintendo ist wirtschaftlich nachvollziehbar, für viele Fans jedoch ein harter Schlag. Die neue Nintendo Switch 2 gilt als Nintendos größter Wurf seit der Einführung der Original-Switch im Jahr 2017. Technische Verbesserungen wie ein leistungsstärkerer Chip, ein LCD-Display der nächsten Generation und neue Controller-Features sorgen für enormes Interesse.

Ein unvorhersehbarer Kostenanstieg durch plötzliche Zölle könnte nicht nur den Verkaufspreis beeinflussen, sondern auch die Marge von Nintendo gefährden – besonders in einem preissensiblen Markt wie den USA. Eine verfrühte Preisfestlegung wäre daher riskant. Spannend wird die Frage, was die Nintendo Switch 2 in den USA nachher wirklich kosten wird? Und wie reagieren Sony und Microsoft? Auch hier werden Preissteigerungen bei der Hardware erwartet.

Was bedeutet das für US-Käufer?

US-amerikanische Nintendo-Fans können sich aktuell nur im eShop für den späteren Erwerb vormerken lassen. Wann genau sie ihre Vorbestellung tatsächlich aufgeben können, bleibt jedoch offen. Die Zurückhaltung von Nintendo zeigt, wie stark geopolitische Entscheidungen die Gaming-Welt beeinflussen können – und wie schnell sich Marktstrategien ändern müssen.

Die Verzögerung der Vorbestellungen der Nintendo Switch 2 in den USA ist ein weiteres Beispiel dafür, wie eng Technik, Handel und Politik miteinander verflochten sind. Während sich europäische Spieler bald über ihre Bestellbestätigungen freuen dürfen, heißt es für die USA: Daumen drücken, Tee trinken – und hoffen, dass sich Nintendo bald zur Zolllage äußert.