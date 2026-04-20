Nioh 3: April-Update bringt neue Battle Scrolls und Skills

Koei Tecmo und Team NINJA veröffentlichen am 27. April ein kostenloses Content-Update für „Nioh 3“, das neue hochstufige Battle Scrolls sowie zusätzliche Belohnungs-Skills einführt. Das Update erweitert das Endgame durch neue, hochgradig schwierige Battle Scrolls und implementiert mit dem „Stone of Penance“ eine Mechanik zur gezielten Aufwertung von Accessoires.

Neue Endgame-Herausforderungen und Beute-Mechaniken

Kernstück der Aktualisierung sind zusätzliche Battle Scrolls, die als anspruchsvolle Nebenmissionen fungieren. Diese dienen nicht nur der Herausforderung, sondern sind direkt an den Fortschritt des Charakters gekoppelt: Der Abschluss spezifischer High-Difficulty-Scrolls schaltet neue Skills frei. Damit setzt Team NINJA die Tradition fort, spielerische Komplexität hinter mechanischem Können zu sperren, statt sie rein über Levelaufstiege zu gewähren.

Zusätzlich kehrt der Stone of Penance zurück. Diese Mechanik erlaubt es Spielern, die Schwierigkeit des Spiels künstlich zu erhöhen, um im Gegenzug die Seltenheit und die Plus-Werte ihrer Accessoires zu steigern. Für Optimierer ist dies das entscheidende Werkzeug, um das sogenannte Min-Maxing im Build-Testing voranzutreiben.

Balance-Anpassungen und technischer Ausblick

Parallel zu den Inhalten nimmt der Entwickler Anpassungen an den sogenannten „Graces“ vor. Ziel ist es, unterrepräsentierte Set-Boni zu stärken und die Varianz in den Spieler-Builds zu erhöhen. Dies ist ein Standardprozess bei Team NINJA, um eine dominante Meta-Bildung im Keim zu ersticken.

Interessant ist die Bestätigung von Produzent Kohei Shibata, dass dies lediglich der Auftakt ist. Neben weiteren kostenlosen Patches sind für den späteren Verlauf des Jahres 2026 bereits umfangreichere kostenpflichtige DLCs fest eingeplant.

Wer „Nioh 3“ nach der Kampagne zur Seite gelegt hat, bekommt nun einen Grund für den Wiedereinstieg. Die Kombination aus neuen Skills und dem Stone of Penance richtet sich explizit an die Core-Community, die hunderte Stunden in Build-Optimierung investiert.

Warum „Nioh 3“ ein Geheimtipp für jene ist, die eine Herausforderung suchen, verrät unser Review zum Spiel.