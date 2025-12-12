Nioh 3: Demo hat einen Termin – neue Early-Bonus-Rüstungen und wichtige Details

Wenn Team Ninja eine Demo veröffentlicht, ist das selten Spielerei, sondern meistens ein echter Härtetest. Ab dem 29. Januar 2026 können Spieler genau das mit Nioh 3 tun. Die Probeversion richtet sich an alle, die wissen wollen, wie sich der neue Mix aus Zeitreisen-Setting und klassischem Samurai-Kampf anfühlt. Und vor allem: ob Team Ninja die Serie sinnvoll weiterentwickelt.

Demo mit Multiplayer und Fortschrittsübernahme

Die Demo lässt sich solo oder im Koop mit bis zu drei Spielern anspielen. Der erarbeitete Fortschritt wandert später direkt in die Vollversion. Das ist inzwischen Standard für viele Team-Ninja-Demos, aber trotzdem ein Pluspunkt, weil es das obligatorische „alles nochmal spielen“ verhindert.

Was genau im Umfang steckt, sagt der Entwickler bisher nicht. Die Erfahrung zeigt aber, dass Team Ninja seine Demos gern etwas knackiger ausfallen lässt, um Feedback zu bekommen. Hier rechne ich fest damit, dass wir mindestens einen Bosskampf und ein paar neue Zeitreise-Mechaniken sehen werden, auch wenn das offiziell noch nicht bestätigt ist.

Neue Early-Bonus-Rüstungen für Serienkenner

Für frühe Käufer gibt es zudem zwei Bonus-Sets, die direkt auf die Helden der ersten beiden Teile anspielen – William und Hiddy. Die Sets werden über das neue Hellfrost Armor Set freigeschaltet, das im Early-Purchase-Bonus enthalten ist. Ob die Werte rein kosmetisch sind oder kleine Gameplay-Effekte bringen, ist offen. Team Ninja ist da unberechenbar, also lieber abwarten.

Vorbestellungen laufen bereits – digital und physisch. Die Digital Deluxe Edition bringt wie üblich einen Season Pass mit. Die SteelBook-Version packt zwei zusätzliche DLC-Items oben drauf. Und wer die Serie nachholen will, bekommt gerade ein gutes Angebot: Nioh: Complete Edition liegt auf Steam bei satten 90 Prozent Rabatt. Das wirkt wie ein klarer Einstiegsköder, aber ein lohnender.

Die Demo zu Nioh 3 kommt früh genug, um echtes Feedback einzusammeln, und bringt mit der Fortschrittsübernahme direkt Mehrwert. Die Bonus-Rüstungen sind ein netter Nostalgie-Schub, mehr aber noch nicht. Entscheidend wird, ob Team Ninja die bekannte Formel mutig genug weiterdreht.

Im Januar wissen wir mehr – und ob Nioh 3 das nächste große Soulslike-Highlight wird oder nur auf Nummer sicher spielt.