Nioh 3: Der Ninja-Stil bricht die heiligste Regel des Souls-Genres

Nioh 3 ist kein Sequel. Es ist eine Kampfansage an die eigene Vergangenheit und markiert den radikalsten mechanischen Umbruch in der Geschichte von Team NINJA. Während die Vorgänger ein hochkomplexes System aus drei Haltungen und dem Ki-Puls nutzten, bricht der dritte Teil diese Statik jetzt komplett auf. In unserem Special erkläre ich, welchen Einfluss dies auf das dynamische Kampfsystem hat.

Die Einführung des dedizierten Ninja-Kampfstils ist keine bloße Ergänzung des Arsenals. Es ist die Implementierung eines vollkommen neuen Spielgefühls, das die DNA von Ninja Gaiden in das Souls-like-Gerüst presst. Ein echter Hoffnungsschimmer für alle, die auf Speed stehen.

Die Dualität der Systeme: Eine mechanische Zäsur

Der Kern der Neuerung liegt im „Dual-Style-System“. Wir wählen nicht mehr nur eine Waffe, sondern definieren unsere Identität über den aktiven Kampfstil. Der Samurai-Stil bleibt das vertraute Fundament. Er ist reaktiv, defensiv stabil und setzt auf das Brechen der gegnerischen Haltung durch schwere Treffer. Hier regiert das Gesetz des Ki-Pulses: Wer den Rhythmus beherrscht, behält die Initiative.

Der Ninja-Stil hingegen ist eine Absage an diese Trägheit. Er streicht das Haltungssystem komplett. Ein Ninja in Nioh 3 kennt kein „Oben“ oder „Unten“ in der Deckung. Er operiert in einem Zustand permanenter Aggression und Mobilität. Dieser Stil transformiert das Spiel von einem taktischen Duell in einen Hochgeschwindigkeits-Action-Titel. Die Dynamik verschiebt sich weg vom Verwalten einer Ausdauerleiste hin zum Management von Bewegungsfluss und Positionierung. Das fühlt sich nach echter spielerischer Freiheit an.

Das Ende des Ki-Pulses: Die Mist-Mechanik

Die signifikanteste Änderung für den Ninja-Stil ist der Wegfall des Ki-Pulses. An seine Stelle tritt die „Mist“-Aktion. Während der Samurai nach einem Schlag kurz verharrt, um Ausdauer zu regenerieren, nutzt der Ninja das Zeitfenster nach einem Treffer für einen Teleport-ähnlichen Dash. Dieser „Mist-Shift“ verbraucht keine Ausdauer, sondern generiert sie bei perfektem Timing sogar zurück.

Es entsteht ein Loop: Angreifen, in den Nebel verschwinden, hinter dem Gegner auftauchen, weiter angreifen. Der Ninja „tanzt“ buchstäblich durch die Hitboxen der Feinde. Das macht den Kampf unvorhersehbarer und schneller. Stillstand führt im Ninja-Modus allerdings zum sofortigen Kollaps der Verteidigung, da die Block-Effektivität massiv reduziert ist. Wer hier pennt, liegt sofort im Dreck.

Der fließende Übergang vom Samurai- in den Ninja-Stil via R2-Trigger bricht gegnerische Defensiven in Rekordzeit

Nioh war bisher ein weitgehend horizontales Erlebnis. Mit dem Ninja-Stil hält echte Vertikalität Einzug. Der „Footstool Jump“ der besonders effektiv gegen die Colossal Yokai funktioniert, erlaubt es uns, uns aktiv von den Schultern oder dem Kopf eines Gegners abzustoßen. Dies löst zwei Effekte aus: Erstens wird das gegnerische Ki durch den Aufprall kurzzeitig destabilisiert. Zweitens eröffnet es den Zugang zu Luft-Kombos.

Ninjutsu-Werkzeuge wie Kunai, Shuriken oder Rauchbomben sind nun direkt in diese Luftmanöver integriert. Ein Ninja kann in der Luft ein Kunai werfen, um sich länger oben zu halten, und dann mit einem Sturmangriff nachsetzen. Diese Dynamik hebelt das klassische Positioning-Konzept der Serie aus. Der Raum über dem Gegner wird zur sichersten Zone des Schlachtfelds. Timing ist alles. Wer es versemmelt, stirbt.

Ressourcensynergie: Von Passivität zu Aktivität

In Nioh 1 und 2 war Ninjutsu oft ein Gimmick für den Fernkampf oder zur Vorbereitung. Man rüstete Gegenstände an Schreinen aus und verbrauchte sie. In Nioh 3 ist Ninjutsu eine regenerative Ressource. Der Ninja-Stil verfügt über eine „Arts-Gauge“. Diese füllt sich durch erfolgreiche Treffer, perfekte Ausweichmanöver im Nebel-Modus und das Ausnutzen der Vertikalität.

Das zwingt uns in den Nahkampf. Wer mächtige Ninjutsu-Fähigkeiten wie die neuen Elementar-Siegel nutzen will, muss riskant spielen. Es gibt keinen passiven Fernkampf-Build mehr, der das Spiel trivialisiert. Die Werkzeuge sind Belohnungen für exzellentes mechanisches Spiel im direkten Kontakt mit dem Yokai. Endlich wird Skill wieder belohnt.

Der Impact auf die Game-Experience

Der wirkliche Geniestreich ist jedoch der „Style Shift“ via R2-Trigger. Ein Profispieler beginnt den Kampf im Samurai-Stil, pariert einen schweren Schlag mit einem „Deflect“, bricht die Haltung des Gegners und wechselt mitten in der Animation in den Ninja-Stil, um die entstandene Lücke für eine 20-Treffer-Serie zu nutzen.

Dieser fließende Übergang sorgt dafür, dass sich Nioh 3 weniger wie eine mathematische Abhandlung über Schadenswerte und mehr wie eine hochperformante Kampfchoreografie anfühlt. Die Lernkurve ist steil, da wir nun zwei völlig unterschiedliche Steuerungsschemata im Muskelgedächtnis speichern müssen. Die Belohnung ist eine Freiheit im Kampf, die im Genre ihresgleichen sucht.

Der Ninja-Stil ist kein optionaler Zusatz, er ist das Herzstück der neuen Dynamik. Er bricht die defensiven Dogmen des Souls-Genres und ersetzt sie durch die Hyper-Agilität klassischer Character-Action-Games. Nioh 3 verlangt von uns nicht mehr nur Geduld, sondern Virtuosität am Controller. Das Tempo hat sich im Vergleich zum Vorgänger nahezu verdoppelt, ohne die taktische Tiefe zu opfern. Das wird hart, aber verdammt gut.

Alles Weitere zu Nioh 3 erfahrt ihr in meinem Review zum Spiel.