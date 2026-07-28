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Nioh 3 DLC Hell Rising: Release am 19. August angekündigt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Team NINJA kündigt den ersten Nioh 3 DLC Hell Rising für den 19. August an. Alle Infos zu neuen Waffen, der Story in Edo 1651 und dem neuen Schwierigkeitsgrad.

Nioh 3 Special

Der erste DLC für „Nioh 3“ hört auf den Namen „Hell Rising“ und erscheint am 19. August 2026 für PlayStation 5 und PC. Publisher Koei Tecmo und Team NINJA haben den Release-Termin zusammen mit einem First-Look-Trailer offiziell angekündigt.

Zeitreise ins verheerter Edo von 1651

Die Story führt unseren Hauptdarsteller Takechiyo durch die Zeit direkt in ein düsteres Edo der Keian-Ära. Ursprünglich eine Epoche des Friedens, hat das Tiegel-Phänomen die Festungsstadt nach dem Tod des zukünftigen Shoguns in ein Dämonen-Ödland verwandelt. Gemeinsam mit dem einäugigen Schwertmeister Yagyu Jubei und dem spanischen Gesandten Rodrigo stellen wir uns einer neuen Verschwörung rund um die Geiststeine.

Auf dem Schlachtfeld warten vollkommen neue Gegnertypen, darunter auch Jubei selbst als mächtiger Kontrahent. Team NINJA setzt hier genau an den Mechaniken an, die das Hauptspiel stark gemacht haben. Neue Bosskämpfe. Höherer Anspruch. Genau das, was wir wollen.

Neues Waffen-Set und End-Game-Grind

Mechanisch bringt der DLC eine frische Waffenkombination ins Spiel: Hoko & Schild. Das Set kombiniert die Reichweite eines Kurzspeers mit der Defensive eines Schildes. Das funktioniert sowohl im regulären Kampfstil als auch in der Ninja-Variante, inklusive Wurf-Aktionen mit dem Schild.

Für den Grind nach dem Durchspielen liefert Team NINJA den neuen Schwierigkeitsgrad „Enlightened One’s Journey“. Dieser schaltet höhere Level-Caps, stärkere Beute und bessere Plus-Werte beim Seelenbilden frei. Zusätzlich führen die Entwickler die „Hundred Demon Realms Picture Scrolls“ ein – anpassbare Herausforderungen mit speziellen Effekten, die sich im Solo- und Koop-Modus absolvieren lassen. Neue Schutzgeister, Kampfkünste und Magie runden das Paket ab.

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Koei Tecmo liefert mit „Hell Rising“ exakt das ab, was Season-Pass-Besitzer erwarten: mehr Inhalt ohne Experimente am Kern-Gameplay. Die Kombination aus Schild-Waffen und den Bildrollen-Herausforderungen dürfte das End-Game spürbar auffrischen. Wer Nioh 3 wegen des Gameplays liebt, bekommt am 19. August Nachschub.

Welche Waffen-Kombi wollt ihr mit dem neuen Schild-Set in Nioh 3 ausprobieren?

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