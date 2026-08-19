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Nioh 3: DLC „Hell Rising“ schickt Takechiyo in ein düsteres Edo

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das erste Nioh 3 DLC "Hell Rising" bringt eine neue Harke-Schild-Waffe, das Jahr 1651 als Setting und den ultimativen Endgame-Schwierigkeitsgrad.

Nioh 3 DLC Hell Rising

Das erste DLC-Paket für „Nioh 3“ bringt Zeitreisen, eine neue Waffenklasse und den bisher höchsten Schwierigkeitsgrad ins Spiel. „Hell Rising DLC Vol. 1“ ist ab sofort verfügbar.

Takechiyo reist im Traum getrieben ins Edo des Jahres 1651. Statt Frieden erwartet ihn ein zerstörtes Schlachtfeld. Ein unbekannter Yokai führt den Protagonisten nach dem Tod seines zukünftigen Ichs in diese düstere Ära.

Das Tiegel-Phänomen hat die Hauptstadt fest im Griff. Yokai, menschliche Rebellen und ausländische Alchemisten verheeren die Straßen. Zusammen mit dem einäugigen Schwertmeister Yagyu Jubei und dem spanischen Gesandten Rodrigo stellt sich Takechiyo einer neuen Verschwörung rund um die Geiststeine. Das Setting setzt voll auf Chaos. Punkt.

Harke und Schild für Samurai und Shinobi

Team Ninja liefert mit Hoko & Shield zusätzlich eine vollkommen neue Waffengattung. Die Kombination schließt die Lücke zwischen defensiver Haltung und schnellen Kontern. Der Schild deckt Schäden ab, während die Kurzlanze Nadelstiche setzt. Das Schild lässt sich zudem als Wurfgeschoss nutzen.

Sowohl Samurai als auch Ninja bekommen eigene Abwandlungen des Sets. Wer den aggressiven Stil bevorzugt, nutzt das Ninja-Set für schnelle Positionswechsel. Defensivere Spieler greifen zur Samurai-Variante.

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Neue Herausforderungen für das Late-Game

Der Modus „Enlightened One’s Journey“ wird nach dem Durchspielen freigeschaltet. Er hebt das Maximallevel deutlich an und ermöglicht stärkere Ausrüstungs-Upgrades über das Seele-Fügen.

Zusätzlich halten die „Hundred Demon Realms Picture Scrolls“ Einzug. Diese Schriftrollen funktionieren als anpassbare Arenen mit speziellen Modifikatoren. Sie bieten unzählige Kombinationen aus Gegnern und Sonderregeln. Erfolgreiche Kämpfe schalten die Rollen als Ausrüstungsgegenstände mit einzigartigen Passiv-Effekten frei. Das System läuft sowohl solo als auch im Koop.

Team Ninja liefert exakt das, was Fans verlangen: spürbar mehr Tiefe für das Kampfsystem und knallharte Endgame-Inhalte. Die neue Waffenmechanik bringt frischen Wind, während die Schriftrollen den Wiederspielwert massiv steigern. Wer das Hauptspiel geliebt hat, bekommt hier kompromisslosen Nachschub. Kein schnörkelloser Fanservice, sondern ehrlicher Nachschub für Profis.

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