Nioh 3 – Ein erster Blick auf den Bosskampf gegen Takeda Shingen

Team Ninja startet das nächste Kapitel der Action-RPG-Reihe – und diesmal stehen wir Takeda Shingen gegenüber, bekannt als „Tiger von Kai“. Im neuen Nioh 3-Gameplay zeigt sich der legendäre Kriegsherr nicht nur als imposante Figur der Sengoku-Ära, sondern auch als ernst zu nehmende Herausforderung.

Spannend daran ist, wie das Studio historische Persönlichkeiten erneut mit mystischen Elementen verknüpft und so Gameplay wie Lore gleichermaßen vertieft. Wer die Serie kennt, weiß: Jeder Boss ist mehr als nur ein Hindernis, sondern ein Puzzlestück im größeren erzählerischen Geflecht.

Die Frage bleibt: Welche weiteren Figuren aus Japans Geschichte könnten in Nioh 3 noch ihren Auftritt haben – und wie sehr beeinflussen sie unser Spielgefühl diesmal?