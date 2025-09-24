Latest

Nioh 3: Release im Februar 2026 – Vorbestellungen wohl bald möglich

Nioh 3 startet laut Amazon Japan am 6. Februar 2026 für PS5 und PC. Pre-Orders könnten nach dem nächsten State of Play starten. Alle Infos hier.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Ein Kommentar
nioh 3

Koei Tecmo hält Nioh-Fans auf Trab: Auf Amazon Japan tauchte überraschend ein Release-Datum für Nioh 3 auf, wonach das Action-RPG am 6. Februar 2026 erscheinen soll. Die Listings für die Standard- und Treasure Box Editionen sind inzwischen entfernt, doch die Enthüllung deutet darauf hin, dass die offiziellen Vorbestellungen möglicherweise direkt nach dem heutigen State of Play starten.

Die Treasure Box Edition versprach einiges für Sammler: ein Artbook, Desk Mat, Root Hairball Charm Keychain und ausgewählte Soundtracks auf CD. Ob alle Inhalte final bleiben, dürfte die offizielle Ankündigung zeigen.

Mehr Freiheit, mehr Optionen

In Nioh 3 schlüpfen Spieler in die Rolle von Tokugawa Takechiyo und treten erneut gegen Yokai in einem historischen Japan an. Anders als in den Vorgängern sind die Umgebungen offener gestaltet, die Level weniger linear. Ein besonderes Feature ist der dynamische Wechsel zwischen Samurai- und Ninja-Stilen, der neue Strategien im Kampf ermöglicht.

Erste Gameplay-Szenen gegen den Boss Takeda Shingen zeigen, wie flüssig diese Wechsel umgesetzt werden. Die Entwickler haben zudem auf das Feedback aus der kürzlich veröffentlichten limitierten Demo reagiert, etwa in Sachen Steuerung, Balancing und Gegner-KI.

Mit einem frühen Release-Datum und PS5- sowie PC-Versionen positioniert sich Nioh 3 klar als Höhepunkt für Fans von anspruchsvollen Action-RPGs. Wer bereits die vorherigen Teile gespielt hat, kann sich auf bekannte Mechaniken in deutlich offeneren Leveln freuen. Der dynamische Kampfstil könnte dabei das größte Highlight werden, gerade für Spieler, die Abwechslung im Kampf suchen.

More Read

ninja gaiden 4
Ninja Gaiden 4: Advanced Yakumo Gameplay im Fokus
Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame II: Crimson Butterfly REMAKE – Klassiker des japanischen Horrors kehrt zurück
nioh 3
Nioh 3 – Ein erster Blick auf den Bosskampf gegen Takeda Shingen

Für alle Interessierten bleibt nun die Frage: Lohnt es sich, direkt zum Launch zuzuschlagen, oder wartet man besser auf Spieler-Feedback? Die kommenden Wochen, inklusive des nächsten State of Play, werden Klarheit bringen.

TAGGED:
SOURCES:X
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Käse
10 Minuten zuvor

Fand die Alpha spielerisch gut. Grafisch unter aller Sau.

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x