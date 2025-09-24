Nioh 3: Release im Februar 2026 – Vorbestellungen wohl bald möglich

Koei Tecmo hält Nioh-Fans auf Trab: Auf Amazon Japan tauchte überraschend ein Release-Datum für Nioh 3 auf, wonach das Action-RPG am 6. Februar 2026 erscheinen soll. Die Listings für die Standard- und Treasure Box Editionen sind inzwischen entfernt, doch die Enthüllung deutet darauf hin, dass die offiziellen Vorbestellungen möglicherweise direkt nach dem heutigen State of Play starten.

Die Treasure Box Edition versprach einiges für Sammler: ein Artbook, Desk Mat, Root Hairball Charm Keychain und ausgewählte Soundtracks auf CD. Ob alle Inhalte final bleiben, dürfte die offizielle Ankündigung zeigen.

Mehr Freiheit, mehr Optionen

In Nioh 3 schlüpfen Spieler in die Rolle von Tokugawa Takechiyo und treten erneut gegen Yokai in einem historischen Japan an. Anders als in den Vorgängern sind die Umgebungen offener gestaltet, die Level weniger linear. Ein besonderes Feature ist der dynamische Wechsel zwischen Samurai- und Ninja-Stilen, der neue Strategien im Kampf ermöglicht.

Erste Gameplay-Szenen gegen den Boss Takeda Shingen zeigen, wie flüssig diese Wechsel umgesetzt werden. Die Entwickler haben zudem auf das Feedback aus der kürzlich veröffentlichten limitierten Demo reagiert, etwa in Sachen Steuerung, Balancing und Gegner-KI.

Mit einem frühen Release-Datum und PS5- sowie PC-Versionen positioniert sich Nioh 3 klar als Höhepunkt für Fans von anspruchsvollen Action-RPGs. Wer bereits die vorherigen Teile gespielt hat, kann sich auf bekannte Mechaniken in deutlich offeneren Leveln freuen. Der dynamische Kampfstil könnte dabei das größte Highlight werden, gerade für Spieler, die Abwechslung im Kampf suchen.

Für alle Interessierten bleibt nun die Frage: Lohnt es sich, direkt zum Launch zuzuschlagen, oder wartet man besser auf Spieler-Feedback? Die kommenden Wochen, inklusive des nächsten State of Play, werden Klarheit bringen.