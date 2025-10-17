Nioh 3 wird härter: Team Ninja verschärft das Hardcore-Erlebnis

Wer schon einmal ein Nioh-Spiel in die Hand genommen hat, weiß, dass Team Ninja nichts anbietet, was man einfach „durchspielen“ kann. Präzision, Timing und Geduld sind hier keine Extras, sondern Pflicht. Jeder Bosskampf, jeder Parry und jede Ausweichrolle wird bestraft, wenn man einen Fehler macht.

Doch es sieht so aus, als wolle der Entwickler die Messlatte für Nioh 3 noch höher legen. Wer dachte, Nioh 1 und 2 hätten bereits genug Härte zu bieten, sollte sich warm anziehen.

Mehr Herausforderung nach dem ersten Durchgang

In einem Interview mit Wccftech hat Produzent Kohei Shibata verraten, dass Nioh 3 einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad bereithält, allerdings erst, nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat „Wir haben [einen höheren Schwierigkeitsgrad] in einen zweiten Spieldurchgang eingebaut, bei dem man das Level noch weiter erhöhen kann“, so Shibata. „Das ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Nioh-Serie.“

Für Fans der Reihe kommt diese Nachricht nicht völlig überraschend. Die Nioh-Spiele bieten schon seit jeher einen New Game Plus-Modus, in dem man das Spiel erneut mit allen freigeschalteten Waffen, Leveln und Fähigkeiten auf höherem Schwierigkeitsgrad erleben kann. Nioh 3 geht nun noch einen Schritt weiter: Der zweite Durchgang selbst wird noch gnadenloser.

Was bedeutet das für Spieler?

Für langjährige Fans ist das ein Grund zur Freude. Wer nach dem ersten Durchgang noch nicht genug hat, bekommt die Möglichkeit, sich einer echten, neuen Herausforderung zu stellen. Für Neulinge oder Gelegenheitsspieler bedeutet es allerdings, dass man sich auf ein Spiel einstellen muss, das Geduld und Durchhaltevermögen verlangt. Es bleibt die Frage: Wer wird den Mut haben, sich dem neuen Schwierigkeitsgrad zu stellen, ohne gleich frustriert das Handtuch zu werfen?

Nach fünf Jahren Wartezeit soll Nioh 3 am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und PC (via Steam) erscheinen. Die Vorfreude ist spürbar, und die Angst vor den härteren Bossen vermutlich genauso groß.