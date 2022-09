NIS America Showcase enthüllt mehrere neue Titel für PS5 und PS4

NIS America hat bei ihrem heutigen Showcase gleich mehrere Titel enthüllt, die für PlayStation 5 und PS4 erscheinen, darunter GrimGrimoire OnceMore, Process of Elimination oder Void Terrarium 2.

In dem klassischen PS2-Strategiespiel GrimGrimoire von Vanillaware begleitet man die aufstrebende Magierin Lillet Blan auf ihrer Reise in den Silver Star Tower, eine renommierte Akademie für Magier. In den Mauern des Turms ist nicht alles so, wie es scheint – Geheimnisse, Monster und Bedrohungen lauern überall. Nutze die Macht der Magie, um die im Turm verborgenen Geheimnisse zu lüften und die Wahrheit über den Silver Star Tower zu entdecken.

Der Titel, der im Frühjahr 2023 für PS5 und PS4 erscheint, wird vollständig remastert und um neue Features ergänzt.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

In Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook schnürt man seinen Rucksack und reiht sich damit in die Riege der NIS-SRPGs ein. Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook würzt die klassische SRPG-Formel mit einer köstlich spaßigen, auf Kochen basierenden Mechanik.

Hier erstellt man einen detaillierten Charakter für seine Gruppe, sammelt Ressourcen, Zutaten und Gegenstände, um anschließend Monster in taktischen Kämpfen zu besiegen. Schließlich kann man sich am Lagerfeuer zurücklehnen und mit den gesammelten Zutaten Mahlzeiten zubereiten, die einem den nötigen Vorsprung für deine nächste Dungeon-Erkundung verschaffen.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook erscheint ebenfalls im Frühjahr 2023 für PS5 und PS4.

Process of Elimination

Der Titel erscheint im Frühjahr für PlayStation 4. Der Quartering Duke, ein berüchtigter Serienmörder mit über hundert Opfern, hat darin das Land mit seinen abscheulichen Taten ins Chaos gestürzt. Um seiner Mordserie ein Ende zu setzen, hat sich die „Detective Alliance“, bestehend aus den besten Detektiven der Welt, zusammengefunden, um ihn zu entlarven und zu überwältigen.

Durch eine Reihe unvorhergesehener Ereignisse stolpert jedoch ein aufstrebender, aber unauffälliger Detektiv namens Wato Hojo in ihre Operationen. Er schließt sich der Detektivallianz auf der mysteriösen Insel Morgue an, um den Quartering Duke zu untersuchen, nur um die grausige Entdeckung zu machen, dass ihr Ziel unter ihnen lauert! Können die Detektive ihre Unschuld beweisen und die Identität des Quartering Duke aufdecken, bevor der Fall zu Ende ist?

Process of Elimination

Void Terrarium 2

In Void Terrarium 2 taucht man ein in eine dystopische, von giftigen Pilzen verseuchte Welt, in der ein Roboter über den letzten überlebenden Menschen wacht. Nippon Ichi Software präsentiert damit den zweiten Teil der Void Terrarium-Reihe, der die Folgen des Plans der besiegten CloudAI zur Wiederauferstehung der Menschheit verfolgt.

Robbie, der Roboter, und sein menschlicher Freund Toriko konnten friedlich miteinander leben, bis sie an einer tödlichen neuen Krankheit erkrankte. Um sie zu retten, muss Robbie in die Vergangenheit reisen und in den Überresten von cloudAIs Erinnerungen nach Hinweisen auf diese mysteriöse Krankheit suchen, um das Überleben des letzten Menschen der Welt zu sichern.

Abschließend wurde der Release von Raiden IV x MIKADO Remix für den 3. Februar 2023 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC bestätigt.