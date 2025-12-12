NO LAW: Neon Giants Cyber-Noir-Shooter entfesselt die Dunkelheit von Port Desire

Port Desire ist keine Stadt, die man einfach betritt. Neonlichter spiegeln sich auf nassen Straßen, während der Geruch von Öl und Meer in der Luft hängt. In dieser düsteren Kulisse stellt KRAFTON heute NO LAW vor, ein Ego-Shooter-RPG mit offener Welt, das von Neon Giant entwickelt wird, den Machern von The Ascent.

Die Enthüllung erfolgte während der The Game Awards 2025, und der erste Trailer lässt erahnen, dass Spieler hier mehr als nur Feuerkraft brauchen werden.

Grey Harker: Vom Gärtner zum Geheimagent

Im Zentrum von NO LAW steht Grey Harker, ein ehemaliger Militärveteran, der sich eigentlich ein ruhiges Leben wünscht, mit Pflanzenpflege statt Gefechten. Doch Port Desire ist gnadenlos. Als Harkers Ruhe zerstört wird, muss er Instinkt, Ausrüstung und seine militärische Erfahrung nutzen, um sich die Stadt zurückzuholen und die Schatten der Vergangenheit zu konfrontieren.

Diese Figur ist kein typischer Held: Seine Entscheidungen haben Gewicht, seine Verbündeten und Gegner sind komplex, und jeder Schritt kann weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.

Die offene Welt von NO LAW ist vertikal, lebendig und von Neonlicht durchzogen. Vom Dachgarten bis zur Hafenpromenade ist jede Ecke der Stadt interaktiv und reagiert auf die Handlungen des Spielers. Ob stille Infiltration, taktische Konfrontation oder brutale Feuergefechte, die Freiheit, wie man Probleme angeht, wird konsequent belohnt. Gleichzeitig erinnert die moralische Komplexität daran, dass in einer gesetzlosen Welt jede Handlung ihre Spuren hinterlässt.

Port Desire: Eine Stadt voller Leben und Gefahr

Unter der Haube nutzt NO LAW die Unreal Engine 5 und kombiniert präzise Ego-Shooter-Kämpfe mit RPG-Elementen. Spieler können sich in militärische Upgrades vertiefen, Sci-Fi-Werkzeuge ausprobieren und vertikale Bewegungen meistern. Jede Mission kann so zu einer persönlichen Geschichte werden, eine Mischung aus Rache, Konsequenzen und Überleben. Claës af Burén von Neon Giant betont, dass dieses Projekt größer, reaktiver und persönlicher sei als alles, was das Studio bisher gemacht hat.

NO LAW verspricht damit nicht nur einen actiongeladenen Shooter, sondern ein Spiel, das moralische Tiefe, Spielfreiheit und technische Ambition miteinander verbindet. Für Fans von The Ascent bedeutet das eine spannende Weiterentwicklung; für Neulinge ein Einstieg in eine Stadt, in der niemand sicher ist – nicht einmal der Spieler.

Wie wird sich Grey Harker schlagen, wenn jede Entscheidung sein Schicksal und das der Stadt verändert?