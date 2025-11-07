No Man’s Sky: Expedition Reduxes starten mit Beachhead und legendärer Normandy

2025 war ein bemerkenswertes Jahr für No Man’s Sky. Die stetigen Updates von Hello Games zeigen einmal mehr, wie lebendig und wandelbar das Universum bleibt. Den Auftakt machte Worlds Part II im Januar, das neue Planeten, Meere, Kreaturen und Lore ins Spiel brachte, ein klares Zeichen, dass die Entwickler das Fundament des Spiels nie aus den Augen verlieren.

Remixed Expeditions: Community wieder im Fokus

Die eigentliche Überraschung des Jahres sind die sogenannten „remixed“ Expeditions. Ab heute startet Beachhead pünktlich zum N7 Day. Fans von Mass Effect dürfen sich auf die legendäre SSV Normandy SR1 freuen – ein schöner Wiedersehensmoment für Veteranen und eine Premiere für neue Traveller.

Danach folgen über die Feiertage weitere Wiederholungen:

Titan (19. Nov – 2. Dez): Erkundung neuer Sterne, Ozeane und Berge, dazu exklusive Belohnungen wie ein lebendes Schiff.

Erkundung neuer Sterne, Ozeane und Berge, dazu exklusive Belohnungen wie ein lebendes Schiff. Relics (3. Dez – 16. Dez): Fossilienjagd und Rekreation uralter Lebensformen mit einzigartigen Skins.

Fossilienjagd und Rekreation uralter Lebensformen mit einzigartigen Skins. Corvette (17. Dez – 30. Dez): Eigene Korvetten bauen, Sentinel-Horden trotzen und den Mecha Mouse-Begleiter sichern.

Eigene Korvetten bauen, Sentinel-Horden trotzen und den Mecha Mouse-Begleiter sichern. Breach (31. Dez – 13. Jan): Düsteres Scavenging im All, Atlas-Modul-Belohnungen und die Geschichte der Fireship Arcadia erleben.

Diese Remixes bieten nicht nur exklusive Inhalte, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl. In einem Spiel, das oft einsam wirken kann, sind solche Events kleine, aber bedeutende Treffpunkte für die Spieler.

Ein Blick zurück und nach vorn

2025 war für No Man’s Sky nicht nur ein Jahr voller Inhalte, sondern auch eines, in dem Rekorde gebrochen wurden: höchste gleichzeitige Spielerzahlen seit neun Jahren, unglaubliche Kreativität bei Schiffsdesigns und mehr. Hello Games betont, dass das nur der Anfang ist. Neben neuen Expeditionen arbeitet das Team auch an Light No Fire, einem Fantasy-Abenteuer für Gruppen, das Exploration und Teamplay in den Vordergrund stellt.

Für Spieler bedeutet das: Wer jetzt einsteigt oder zurückkehrt, kann nicht nur auf vertraute Inhalte zugreifen, sondern wird gleichzeitig Teil einer lebendigen, wachsenden Community. Alle Details zur Roadmap gibt es unter diesem Link.

Welche der kommenden Expeditionen werdet ihr zuerst angehen – zieht es euch zu den Sternen in Titan oder zur Normandy in Beachhead?