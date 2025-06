No Man’s Sky – „Beacon“-Update bringt mehr Kontrolle über Planetensiedlungen

Hello Games hat mit dem „Beacon“-Update (Version 5.7) eine umfangreiche Erweiterung für No Man’s Sky veröffentlicht. Besonders spannend für Nintendo-Fans: Die neue Switch 2-Version des Spiels erscheint pünktlich zum Launch der Hardware am 5. Juni als kostenloses Upgrade für alle Besitzer der bisherigen Switch-Version. Damit lassen sich die Abenteuer im riesigen Weltraum nun auch unterwegs mit verbesserter Technik genießen.

Siedlungen managen und ausbauen: Neue Funktionen im Detail

Das „Beacon“-Update bringt den Spielern erstmals die Möglichkeit, gleich mehrere Siedlungen auf verschiedenen Planeten zu verwalten. Als Aufseher übernimmt man die Verantwortung für bis zu vier Kolonien, die jeweils individuelle Bewohner, Herausforderungen und Ressourcen bieten. Das Management wurde deutlich vertieft: Jedes Gebäude beeinflusst nun direkt Zufriedenheit, Produktivität und Wachstum der Siedlungen. Spieler müssen ihre Entscheidungen strategisch treffen, um die Infrastruktur zu optimieren und damit eine stabile Basis für weitere Weltraumreisen zu schaffen.

Neu sind auch sogenannte Autophage-Siedlungen, die von geheimnisvollen Robotern bewohnt werden und aus Schrott und seltenen Kristallen bestehen. Diese Siedlungen sind rar und bieten neue Möglichkeiten für Entdeckungen und Interaktionen. Neben dem Ausbau und der Pflege der Siedlungen gibt es jetzt auch historische Aufzeichnungen, die den Einfluss des Spielers dokumentieren – etwa durch erfolgreich abgewehrte Angriffe oder bedeutende Bauprojekte.

No Man’s Sky „Beacon“-Update ist jetzt verfügbar

Authentischere Optik beim Bauen

Ein weiterer Pluspunkt sind visuelle Details wie pyrotechnische Feuerwerke bei wichtigen Ereignissen oder die Einführung von verwitterten Baumaterialien, die der Basis eine authentischere Optik verleihen. Auch die Gespräche mit Siedlern wurden überarbeitet, um deren Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen besser kennenzulernen.

Das „Beacon“-Update erweitert No Man’s Sky um ein deutlich komplexeres und tiefgründigeres Siedlungsmanagement, das nicht nur die strategische Tiefe erhöht, sondern auch für mehr Immersion sorgt. Die Switch 2 Edition verspricht dank technischer Verbesserungen ein flüssiges und komfortables Erlebnis unterwegs. Wer sich für Weltraumabenteuer mit Basisbau und Ressourcenmanagement interessiert, findet hier reichlich neuen Content.

Die vollständigen Patch Notes hat Hello Games unter diesem Link gelistet.