No Man’s Sky: Das „Breach“-Update führt Spieler in die finstere Leere des Alls

Neun Jahre nach dem ursprünglichen Launch beweist No Man’s Sky einmal mehr, dass Hello Games noch lange nicht müde ist. Mit dem neuen „Breach“-Update (Version 6.10) öffnet sich ein weiteres Kapitel für Weltraumreisende, eines, das düsterer und atmosphärisch dichter ausfällt als vieles zuvor. Statt leuchtender Galaxien wartet diesmal ein leergefegtes, fast geisterhaftes Universum darauf, erkundet zu werden.

Im Zentrum steht die Breach-Expedition, die für etwa drei Wochen läuft. Spieler reisen durch verlassene Systeme, stoßen auf gigantische Wracks gefallener Korvetten und bergen dort wertvolle Module, die sie für den eigenen Schiffsbau verwenden können. Besonders spannend: Unter den Fundstücken befinden sich neue vertikale Bauteile, die völlig neue Designoptionen eröffnen.

Wenn die Stille spricht

Wer sich in die Tiefe wagt, entdeckt mehr als nur Schrott. Zwischen den Wrackteilen lauert die Geschichte der Fireship Arcadia, eines mysteriösen Schiffs, dessen Schicksal nur durch riskante Außenbordeinsätze und Erkundungen im freien Raum entschlüsselt werden kann. Die Expedition spielt bewusst mit der beklemmenden Atmosphäre der Einsamkeit, und führt Reisende sogar in bislang unerforschte lila Sternsysteme, die bereits in „Worlds Part II“ angeteasert wurden.

Dort erwarten Spieler abgründige Ozeane, unheimliche Kreaturen und gewaltige Gasriesen – Umgebungen, die deutlich stärker auf das Gefühl von Isolation und Gefahr setzen. Es ist ein No Man’s Sky, das sich wieder traut, unheimlich zu sein.

Mehr Möglichkeiten, mehr Persönlichkeit

Abseits der Expedition führt das Update eine ganze Reihe neuer Korvettenmodule ein, darunter neue Landefüße, Schilde, Waffen und die oft gewünschten keilförmigen Bauteile, mit denen sich komplexe Schiffskonstruktionen realisieren lassen. Dank überarbeiteter Baumechaniken, besserem Snapping und Farbpaletten für ganze Schiffe war es nie einfacher, eine individuelle Raumflotte aufzubauen.

Auch technisch gibt es viele Verbesserungen. Hello Games hat Dutzende Fehler ausgemerzt, von VR-Bugs über Beleuchtung bis hin zu Kollisionen. Das Ergebnis ist eine stabilere Performance, saubere Optik und eine spürbar rundere Spielerfahrung.

Mit „Breach“ unterstreicht Hello Games, wie außergewöhnlich der Lebenszyklus von No Man’s Sky ist. Nach großen Updates wie „Voyagers“ oder „Relics“ beweist das Studio, dass es sein Universum immer noch weiterdenkt – nicht durch Quantität, sondern durch Atmosphäre und Ideen.

Wer also dachte, No Man’s Sky habe alles gezeigt, sollte sich täuschen: Das Universum lebt, atmet, und diesmal flüstert es.