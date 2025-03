No Man’s Sky: „Relics“-Update 5.6 läutet das Zeitalter der intergalaktischen Paläontologie ein

Das Universum von No Man’s Sky hat sich erneut verändert! Mit dem Update 5.6, „Relics“, schickt Entwickler Hello Games die Spieler auf eine aufregende Expedition in die Welt der Fossilien und antiken Kreaturen. Wer schon immer Paläontologe im Weltall sein wollte, bekommt nun die perfekte Gelegenheit dazu.

Fossilienjagd im All

Das „Relics“-Update führt eine riesige Bandbreite an Knochenfunden ein. Reisende können auf zahlreichen Planeten nach fossilen Überresten suchen, darunter gigantische Skelette von Titanwürmern, gepanzerte Brustkörbe, uralte Schädel und exotische Gliedmaßen. Die freigelegten Knochen lassen sich nicht nur sammeln, sondern auch zu individuellen Kreaturenskeletten zusammensetzen.

Die Entdeckungen können dann in eigenen Fossilienausstellungen präsentiert oder an Sammler in Raumstationen verkauft werden. Wer strategisch handelt, kann sich so eine goldene Nase verdienen oder seine Sammlung durch den Tausch seltener Relikte erweitern.

Expedition ins Unbekannte

Im Rahmen der neuen „Reliktexpedition“ können sich Spieler gemeinsam mit der Community auf die Suche nach uralten Lebensformen begeben. Die Galaktische Paläontologische Gesellschaft ruft dazu auf, verschollene Spezies nachzubilden und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Doch Vorsicht: Die Fossilienlagerstätten werden von riesigen, schwebenden Steinwächtern bewacht, die ungebetene Gäste mit Felsbrocken und Kristallen bewerfen. Einige dieser Kreaturen opfern sich sogar selbst, um ihre Ruhestätten zu verteidigen.

Mutige Entdecker können zudem wertvolle Edelsteinrelikte stehlen – doch das hat seinen Preis. Die uralten Wächter lassen sich das nicht gefallen und könnten ihre verlorenen Artefakte mit aller Macht zurückfordern. Wer sich jedoch traut, kann mit diesen Relikten ein kleines Vermögen verdienen.

Neue Gameplay-Mechaniken und kosmetische Belohnungen

Das „Relics“-Update bringt auch neue Belohnungen mit sich: Die „Hartpackung aus lebendem Stein“ ist ein einzigartiges Fluggerät, das aus empfindungsfähigem Gestein besteht. Zudem gibt es die Möglichkeit, Skelette individuell als Dekoration zu platzieren, eine neue „Lebende Steinanpassung“ für Charaktere und sogar einen „Skelettbegleiter“ aus belebtem Knochen.

Auch können nun „knochenbasierte Rezepte“ im Nährstoffprozessor zubereitet werden, um Statuswerte zu verbessern oder Iteration: Cronus zu überzeugen, seine berüchtigte kulinarische Kritik abzugeben.

Mit dem „Relics“-Update beweist Hello Games erneut, dass sie ihr Universum stetig weiterentwickeln. Die neuen Mechaniken bringen nicht nur frischen Wind ins Gameplay, sondern laden auch zu kreativen Experimenten ein. Ob Fossiliensammler, intergalaktischer Schmuggler oder Verteidiger uralter Ruinen – dieses Update hat für jeden Abenteurer etwas zu bieten. Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.