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No Man’s Sky wird 10: Hello Games blickt auf die Zukunft

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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10 Jahre No Man’s Sky: Hello Games feiert 40 kostenlose Updates, blickt auf die Zukunft des Weltraum-Epos und den Fokus auf Light No Fire.

No Mans Sky Xeno Arena

Zehn Jahre nach dem holprigen Start feiert Hello Games das zehnjährige Jubiläum von „No Man’s Sky“ und blickt auf 40 kostenlose Updates zurück. Trotz des enormen Umfangs haben die Spieler bis heute nicht einmal ein Prozent der Milliarden Planeten erforscht.

Vom Big Bang zum Dauerläufer

Am 9. August 2016 startete die Reise im Weltall. Der Ansturm war gewaltig, die Enttäuschung über fehlende Features damals mindestens genauso riesig. Sean Murray und sein kleines Team haben sich davon nicht erholen müssen, sie haben geliefert.

Über 40 kostenlose Erweiterungen haben den prozeduralen Weltraum in einen gigantischen Sandbox-Spielplatz verwandelt. Basisbau, VR-Support, Mech-Anzüge und lebendige Raumschiffe kamen ohne einen einzigen Cent Zusatzkosten. Das ist in der heutigen Spielelandschaft eine absolute Seltenheit. Punkt.

Die Zukunft im Blick: Light No Fire und mehr

Der Blick zurück ist nett, aber die Community schaut nach vorne. Das Entwicklerstudio kündigt im selben Atemzug an, dass die Reise im Weltall noch lange nicht vorbei ist. Neben kommenden Inhalten für das Weltraum-Epos arbeitet das Team hinter den Kulissen intensiv am nächsten großen Projekt Light No Fire. Ein ganzer Fantasy-Planet wartet darauf, nahtlos erkundet zu werden. Wer Hello Games nach diesem Zehn-Jahre-Marathon noch unterschätzt, hat die Entwicklung der letzten Dekade verpennt.

„No Man’s Sky“ ist das beste Beispiel dafür, wie Entwickler Vertrauen zurückgewinnen. Hello Games hat geliefert statt zu quatschen. Die Vorfreude auf Light No Fire ist nach dieser historischen Aufholjagd völlig berechtigt.

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Glaubt ihr, dass Hello Games die riesigen Versprechen von Light No Fire direkt zum Launch einhalten kann, oder erwartet uns wieder eine Jahrelange Reise wie bei No Man’s Sky?

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