No More Heroes 3 erscheint im Oktober, neuer Trailer

No More Heroes 3 erscheint am 11. Oktober 2022.

Für die Konsolenversionen von No More Heroes 3 verspricht man verbesserte HD-Grafiken, Bildraten und schnelleren Ladezeiten, damit die Spieler atemberaubende Ultragewalt austeilen können.

Mit seinen Strahlkatanas und brandneuen Todeshandschuh macht man sich bereit, um an unerhörten Bosskämpfen gegen den bösen Prinz FU und seine neun außerirdischen Handlanger teilzunehmen, während Travis sich an die Spitze der galaktischen Superhelden-Rangliste kämpft.

Der „Nummer-eins-Attentäter der Welt“ zu sein, ist nicht mehr das, was es einmal war, heißt es zum Spiel. Der Otaku-Held Travis Touchdown ist wieder zurück und aus dem Ruhestand gezwungen, um Santa Destroy und die Erde in einem intergalaktischen Machttest zu verteidigen und gleichzeitig zu beweisen, dass er mehr ist als nur ein abgewrackter Hase, der mit seiner Katze spricht.

Nachdem schon vor einiger Zeit bestätigt wurde, dass No More Heroes 3 den Weg auf PlayStation und Xbox finden wird, gibt es heute den finalen Termin und einen neuen Trailer.

What do you think?