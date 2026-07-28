No More Room in Hell 2 beendet den Early Access am 11. August – samt Consoles und Crossplay

Torn Banner Studios bringt den Koop-Horror „No More Room in Hell 2“ am 11. August als Version 1.0 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series. Nach knapp zwei Jahren Feedback folgen neue Modi, voller Crossplay-Support und ein kompletter Day-One-Reset.

Der Zombie-Shooter verlässt damit die Early-Access-Phase auf dem PC und schlägt gleichzeitig auf PlayStation 5 sowie Xbox Series auf. Green Man Gaming übernimmt den Konsolenvertrieb. Voller Crossplay-Support ist ab Minute eins dabei. Das bedeutet: eine gemeinsame Playerbase für alle Plattformen.

Was steckt im 1.0-Update?

Das Studio hat nach eigener Aussage über 8.000 Bugfixes und Performance-Optimierungen verbaut. Entscheidender sind aber die inhaltlichen Anpassungen. Wer keinen Bock auf das gnadenlose Permadeath-System im gewohnten 8-Spieler-Koop hat, bekommt endlich einen Solo-Modus ohne dauerhaften Charakterverlust. Perfekt, um die Map-Layouts entspannt einzuprägen. Kein Druck. Keine Panik.

Ebenfalls fest an Bord ist der taktische Horde-Modus Survival. Hier verteidigt ihr unter Zeitdruck Lautsprechertürme vor heranrollenden Untoten. Vier neue Maps vervollständigen das Paket, darunter Flooded, NOTLD, Lighthouse und Bunker.

Dazu kommen sinnvolle Quality-of-Life-Features. Bei Hängern schickt euch ein Unstuck-Button nach 30 Sekunden Ladezeit an eine sichere Position zurück. Reconnect-Optionen fangen Abstürze ab. Die Schwierigkeitsgrade wurden komplett überarbeitet, inklusive verzeihenderer Mechaniken für Einsteiger auf „Beginner“.

Warum das für uns Spieler zählt

Der Early Access hatte spielerisch viel Potenzial, kämpfte aber lange mit Performance und Frust-Momenten. Wenn die versprochenen 8.000 Patches greifen, liefert der Release genau das, was sich die Hardcore-Community seit 2024 wünscht: echte, knallharte Koop-Herausforderungen ohne technisches Ruckeln.

Am Release-Tag starten alle Spieler bei Null. Das schafft Chancengleichheit. Early-Access-Veteranen werden für ihren Einsatz mit exklusiven Kosmetik-Packs entschädigt.

Die Ankündigung klingt nach den richtigen Hausaufgaben zur richtigen Zeit. Solo-Modus und Unstuck-Button lösen zwei der nervigsten Kritikpunkte. Ob die Server und die Performance der Konsolen-Ports dem Ansturm standhalten, muss sich am 11. August zeigen. Die Richtung stimmt.

Wirst du den Zombiemarsch im 8-Spieler-Koop mit Permadeath wagen oder ziehst du erst mal allein im neuen Solo-Modus los? Ab in die Kommentare damit!